Неизвестный испортил качели возле остановки «Дом быта» в 3-м микрорайоне, измазав сиденья солидолом. В таком виде обнаружили их местные жители утром во вторник.

Информацию об этом безобразии «Зеленоград.ру» передал коммунальным службам, чтобы почистили. Также уточним, собираются ли искать виновного.

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