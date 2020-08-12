Неизвестный испортил качели возле остановки «Дом быта» в 3-м микрорайоне, измазав сиденья солидолом. В таком виде обнаружили их местные жители утром во вторник.
Информацию об этом безобразии «Зеленоград.ру» передал коммунальным службам, чтобы почистили. Также уточним, собираются ли искать виновного.
Публикуем фотографии наших читателей для предупреждения — будьте внимательны и осторожны.
Фото: Александр Кириченко
Фото: Александр Кириченко
Фото: Александр Кириченко
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Торопов
Лет 10 назад РЖД этим страдала - измазывали подобным дерьмом ограждения и перила на платформах для "защиты от зайцев".
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A T
Безобразие, конечно. Но предположу, что хулиган мог так выразить возмущение. Возможно, на качелях, установленных вблизи жилого дома, в ночное время шумят граждане отдыхающие? У нас во дворе, говорят, компании подростков так тревожат жителей 931 корпуса: там качельки-коконы, очень удобно собираться, рядом ещё спортплощадка. Но после 22 часов это нужно делать тихо, без ора и колонок, а с этим трудно.
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