2
Хулиган измазал солидолом качели в 3-м микрорайоне. Будьте осторожны 12.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Неизвестный испортил качели возле остановки «Дом быта» в 3-м микрорайоне, измазав сиденья солидолом. В таком виде обнаружили их местные жители утром во вторник.

Информацию об этом безобразии «Зеленоград.ру» передал коммунальным службам, чтобы почистили. Также уточним, собираются ли искать виновного.

Публикуем фотографии наших читателей для предупреждения — будьте внимательны и осторожны.

Подписывайтесь на новости 3-го микрорайона и присоединяйтесь к группам в инстаграме, вконтакте или фейсбуке.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 3, происшествия, хулиганство
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Обсуждение
Торопов
2 часа назад
Лет 10 назад РЖД этим страдала - измазывали подобным дерьмом ограждения и перила на платформах для "защиты от зайцев".
A T
1 час назад
Безобразие, конечно. Но предположу, что хулиган мог так выразить возмущение. Возможно, на качелях, установленных вблизи жилого дома, в ночное время шумят граждане отдыхающие? У нас во дворе, говорят, компании подростков так тревожат жителей 931 корпуса: там качельки-коконы, очень удобно собираться, рядом ещё спортплощадка. Но после 22 часов это нужно делать тихо, без ора и колонок, а с этим трудно.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Шестилетний зеленоградец умер после прививки от кори. Департамент здравоохранения опроверг связь между процедурой и смертью Новости
Когда жители зеленоградских пятиэтажек переедут в новые дома. Определены сроки для каждого дома (почти) Новости
Три остановки в разных местах с одним названием? «Мосгортранс» считает, что это нормально Новости
Хулиган измазал солидолом качели в 3-м микрорайоне. Будьте осторожны Новости
Зарегистрирована вакцина от ковида, которую будут делать в Зеленограде. Завод может выпускать 1,5 миллиона доз в год Новости
«Каждый, кто получает высшее образование, увеличивает свой человеческий капитал». Заведующая кафедрой экономики, менеджмента и финансов МИЭТа Галина Ермошина Истории
Из-за роста заболеваемости ОРВИ прививки против гриппа начнут делать раньше Новости
Спорткомплекс напротив 14 микрорайона достроят до конца года. В нем будет два бассейна Новости
Контейнер для вторсырья в 17-м микрорайоне закрыли на замок, оставив маленькое отверстие. Но к нему даже нельзя подойти Новости
День города — 2020: какая будет программа, если праздник разрешат Гид
Девушка получила ожоги, пытаясь потушить пожар на балконе Новости
На машине с символикой МЧС заметили рамку, наклоняющую номера перед камерами Новости
Кондитерская «Икавака» закрывается с 1 сентября. Возможно, проект вернется в другом формате Новости
Реанимация горбольницы получила грант в 30 миллионов. Он пойдет на выплаты сотрудникам Новости
В Середниково снимают исторический фильм. На мосту стоит карета, в небе подвешена «луна» Новости
У зеленоградских ланей и чёрных лебедей пополнение Жизнь
Началось общественное обсуждение застройки микрорайона ЦИЭ: 20 домов, 10 тысяч жителей, торговые центры, вуз и гараж с парком на крыше Новости
Вызов государственного ветеринара на дом стал в два раза дешевле Новости
Первые новостройки по программе реновации в Зеленограде: подробный обзор внутри и снаружи Истории
Офис банка ВТБ на Центральном проспекте переехал в корпус 401. Теперь там большие перемены Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру