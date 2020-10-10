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После наезда на ребенка в Менделеево сделали сразу три пешеходных перехода 10.10.2020 ZELENOGRAD.RU

В сентябре в Менделеево иномарка сбила семилетнюю девочку, которая переходила дорогу. В этом месте не было пешеходного перехода, поэтому в администрации решили сделать сразу три, два из которых рядом с местом ДТП.

Об этом «Солнечногорскому телевидению» сообщил главный эксперт отдела ЖКХ территориального управления Менделеево Николай Кутнюк. Сейчас «Мосавтодор» закончил работы.

Кутнюк сказал, что пострадавший в ДТП ребенок вышел на проезжую часть. «С девочкой все хорошо [у нее ушиб ноги], но через несколько дней мы увидели, что она снова переходит дорогу в неположенном месте. Мы будем доносить до жителей, чтобы они вели работу, доносили до детей, как правильно переходить дорогу в поселке», — заявил специалист. В репортаже «Солнечногорского телевидения» показано, что жители продолжают переходить дорогу в неположенных местах даже после появления переходов. Сами жители объясняют, что им удобнее перейти дорогу сразу у дома и выбросить мусор, а не обходить для этого несколько десятков метров.

Только после ДТП начинают заниматься безопасностью пешеходов не только в Менделеево. 7 октября в Зеленограде два человека попали под колёса автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе между 16 и 17 микрорайонами. Один из пешеходов скончался, второй в тяжелом состоянии. На этом месте уже больше года обещают установить светофор. В конце прошлого года на улице Каменка на «зебре» сбили насмерть двух человек, в том числе ребенка. Здесь тоже обещали сделать «лежачего полицейского», но не сделали. Зато сразу после ДТП поставили светофор и подсветили другие нерегулируемые переходы.

Иногда для устройства перехода приходилось вмешиваться департаменту транспорта. Например, в 2016 году сделать пешеходный переход через Озерную аллею от корпуса 701 просил зеленоградец Илья Марков. В этом месте люди постоянно переходят проезжую часть. Тогда в департаменте согласились, что «зебру» надо устроить хотя бы по ГОСТу — пешеходные переходы через автомобильные дороги в населенных пунктах должны располагаться через 200-300 метров. А в этом месте расстояние между двумя ближайшими переходами более 750 метров. Но префектура долго отказывалась, настаивая: в этом месте нет нужного для перехода наружного освещения, а поставить фонарь нельзя, потому что мешает коллектор, который нельзя передвинуть. В итоге дептранс поручил не «рассматривать вопрос», а просто сделать переход и отчитаться документально.

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Почему люди продолжают переходить дорогу не по «зебре»?
Не хотят соблюдать правила
«Зебра» не там, где им удобно переходить дорогу
Не знаю
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Метки:
пешеходный переход, дтп с участием детей, менделеево
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