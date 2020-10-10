В сентябре в Менделеево иномарка сбила семилетнюю девочку, которая переходила дорогу. В этом месте не было пешеходного перехода, поэтому в администрации решили сделать сразу три, два из которых рядом с местом ДТП.

Об этом «Солнечногорскому телевидению» сообщил главный эксперт отдела ЖКХ территориального управления Менделеево Николай Кутнюк. Сейчас «Мосавтодор» закончил работы.

Кутнюк сказал, что пострадавший в ДТП ребенок вышел на проезжую часть. «С девочкой все хорошо [у нее ушиб ноги], но через несколько дней мы увидели, что она снова переходит дорогу в неположенном месте. Мы будем доносить до жителей, чтобы они вели работу, доносили до детей, как правильно переходить дорогу в поселке», — заявил специалист. В репортаже «Солнечногорского телевидения» показано, что жители продолжают переходить дорогу в неположенных местах даже после появления переходов. Сами жители объясняют, что им удобнее перейти дорогу сразу у дома и выбросить мусор, а не обходить для этого несколько десятков метров.