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На выезде из Андреевки начали расширять проезжую часть. Работы продлятся около двух недель 09.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Дорожники приступили к расширению проезжей части на выезде из Андреевки в Зеленоград до четырёх полос движения. Сейчас они переносят тросовое ограждение на улице Жилинской. Как сообщили в Министерстве транспорта Московской области, работы займут порядка двух недель. На их время на участке установили временные дорожные знаки.

После обращения жителей минтранс разработал новую схему: после переразметки участка схема движения транспорта будет организована по двум полосам — «прямо», по одной полосе — «направо» и «налево». Пропускная способность выезда после проведённых работ увеличится на 15 — 20 процентов, указали в ведомстве.

Решение расширить проезжую часть приняли в конце сентября после встречи в администрации Солнечногорского района рабочей группы по дорожной ситуации в Андреевке. На 2021 год запланировано строительство тротуара по улице Троицкая, что «существенно повысит безопасность пешеходов». В перспективе — расширение Голубого, так как, по оценке чиновников, «транспортная доступность очень слабая» в плане выезда как на Пятницкое шоссе, так и в Зеленоград, поэтому вопрос надо решать «комплексно».

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Метки:
ремонт и строительство дорог, поселок андреевка, пробки, улица жилинская
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