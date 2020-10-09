После обращения жителей минтранс разработал новую схему: после переразметки участка схема движения транспорта будет организована по двум полосам — «прямо», по одной полосе — «направо» и «налево». Пропускная способность выезда после проведённых работ увеличится на 15 — 20 процентов, указали в ведомстве.

Решение расширить проезжую часть приняли в конце сентября после встречи в администрации Солнечногорского района рабочей группы по дорожной ситуации в Андреевке. На 2021 год запланировано строительство тротуара по улице Троицкая, что «существенно повысит безопасность пешеходов». В перспективе — расширение Голубого, так как, по оценке чиновников, «транспортная доступность очень слабая» в плане выезда как на Пятницкое шоссе, так и в Зеленоград, поэтому вопрос надо решать «комплексно».