Мэр Москвы 6 октября подписал указ, обязывающий работодателей каждую неделю отправлять в правительство столицы личные данные сотрудников, которые должны быть отправлены на удаленку (пожилые и с хроническими заболеваниями). Для этого в мэрии разработали таблицу, куда надо вписывать номер телефона сотрудника, машины, карт «Тройка» и «Стрелка», социальной карты и месячного проездного билета.

Предоставлять такие данные нужно с 12 октября. Непредставление или неполное предоставление этих сведений повлечет за собой штраф или приостановку деятельности — 30-50 или 100-300 тысяч рублей (по ст. 20.6.1 КоАП РФ). Адрес, куда нужно отправлять таблицы: organization_size@mos.ru. Телефон для справок: 8-495-870-72-98. Разъяснений мэрии о том, как эти данные будут использоваться и как данные требования соотносятся с защитой персональных данных, пока не было.

Как указывает «РБК», главное отличие нынешних требований от организаций и ИП от весенних в том, что тогда речь шла о предоставлении властям численности сотрудников, переведенных на удаленный режим работы или оставленных на своих местах. Предоставлять же номера транспортных карт и автомобилей граждане должны были для получения разрешения на передвижения в период действия пропускного режима в апреле—мае.