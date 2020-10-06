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Собянин обязал работодателей предоставлять мэрии номера машин и телефонов сотрудников, ушедших на удаленку 06.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Мэр Москвы 6 октября подписал указ, обязывающий работодателей каждую неделю отправлять в правительство столицы личные данные сотрудников, которые должны быть отправлены на удаленку (пожилые и с хроническими заболеваниями). Для этого в мэрии разработали таблицу, куда надо вписывать номер телефона сотрудника, машины, карт «Тройка» и «Стрелка», социальной карты и месячного проездного билета.

Предоставлять такие данные нужно с 12 октября. Непредставление или неполное предоставление этих сведений повлечет за собой штраф или приостановку деятельности — 30-50 или 100-300 тысяч рублей (по ст. 20.6.1 КоАП РФ). Адрес, куда нужно отправлять таблицы: organization_size@mos.ru. Телефон для справок: 8-495-870-72-98. Разъяснений мэрии о том, как эти данные будут использоваться и как данные требования соотносятся с защитой персональных данных, пока не было.

Как указывает «РБК», главное отличие нынешних требований от организаций и ИП от весенних в том, что тогда речь шла о предоставлении властям численности сотрудников, переведенных на удаленный режим работы или оставленных на своих местах. Предоставлять же номера транспортных карт и автомобилей граждане должны были для получения разрешения на передвижения в период действия пропускного режима в апреле—мае.

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Метки:
коронавирус, бизнес, самоизоляция, защита персональных данных
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Обсуждение
Сергей Сергей
Вчера, 18:54
Что он дальше с этими данными собирается делать? Запереть в квартире штрафами? Люди на удаленке, а не на карантине.
A T
Вчера, 22:44
Отслеживать перемещения удалённых сотрудников и тех, кто вписан в страховку, если там более одного человека? Удивительно, что не "социальный мониторинг" сразу. /сарказм мод офф
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Собянин обязал работодателей предоставлять мэрии номера машин и телефонов сотрудников, ушедших на удаленку Новости
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