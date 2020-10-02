В лобовом столкновении погиб один из водителей. Два его пассажира и водитель другой машины, выехавшей на встречную полосу, оказались в реанимации. Из автомобилей их доставали спасатели.
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 1 октября. Очевидец говорит, что это было около полуночи, в полицию сообщение пришло примерно в половину первого ночи, в больницу пострадавших доставили в 01:10.
Столкновение произошло на Панфиловском проспекте между корпусом 1011 и дачным товариществом «Трамвай», расположенным наискосок. Автомобиль «ниссан-теана», ехавший в сторону Ленинградского шоссе, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, сообщили «Зеленоград.ру» в полиции. Свидетели рассказывают, что его вынесло на встречку из-за высокой скорости, а с управлением не справился, потому что на этом участке дороги «колея». В манёвре «ниссан» развернуло поперёк дороги, и он врезался во встречные «Жигули-девятку» с двумя пассажирами, после чего опрокинулся на крышу.
Водитель «девятки» от полученных травм скончался на месте. Спасателям пришлось вскрывать машину, чтобы достать тело. Один пассажир смог выбраться из салона, после того как спасатели сняли с автомобиля дверь, другой сам или с помощью очевидцев покинул машину — его уже осматривали медики «скорой», сказали «Зеленоград.ру» в МЧС.
Всех троих выживших госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии горбольницы. У 22-летнего пассажира «девятки» и 23-летнего водителя «ниссана» — крайне тяжёлое состояние, у 36-летнего пассажира «Жигулей» — тяжёлое состояние. Всем оказали необходимую экстренную помощь и провели полное обследование.
У погибшего 34-летнего Дениса К. остались двухлетняя дочь и 11-летний сын, рассказал нам знакомый семьи. По его словам, Денис с коллегами возвращался на рабочей «девятке» в Зеленоград из Солнечногорска, где у них производство. «Если бы ехал на своём внедорожнике, точно остался бы жив».
Один из участников зеленоградского сообщества автолюбителей считает, что на том участке дороги, где произошло смертельное ДТП, необходимо установить разделитель, потому что это не первый случай. «Просим рассмотреть вопрос установки разделительного отбойника на аварийно-опасном участке Панфиловского проспекта в Зеленограде (напротив СНТ «Трамвай»), — пишет он.
Ттрансбарьеры на проезжей части префектура обещает установить во время реконструкции Панфиловского проспекта, запланированной на следующий год.