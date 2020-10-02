Один человек погиб и трое пострадали в лобовом столкновении на Панфиловском проспекте. Выяснили, кем был погибший водитель 02.10.2020 ZELENOGRAD.RU

В лобовом столкновении погиб один из водителей. Два его пассажира и водитель другой машины, выехавшей на встречную полосу, оказались в реанимации. Из автомобилей их доставали спасатели.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 1 октября. Очевидец говорит, что это было около полуночи, в полицию сообщение пришло примерно в половину первого ночи, в больницу пострадавших доставили в 01:10.

Столкновение произошло на Панфиловском проспекте между корпусом 1011 и дачным товариществом «Трамвай», расположенным наискосок. Автомобиль «ниссан-теана», ехавший в сторону Ленинградского шоссе, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, сообщили «Зеленоград.ру» в полиции. Свидетели рассказывают, что его вынесло на встречку из-за высокой скорости, а с управлением не справился, потому что на этом участке дороги «колея». В манёвре «ниссан» развернуло поперёк дороги, и он врезался во встречные «Жигули-девятку» с двумя пассажирами, после чего опрокинулся на крышу.

Водитель «девятки» от полученных травм скончался на месте. Спасателям пришлось вскрывать машину, чтобы достать тело. Один пассажир смог выбраться из салона, после того как спасатели сняли с автомобиля дверь, другой сам или с помощью очевидцев покинул машину — его уже осматривали медики «скорой», сказали «Зеленоград.ру» в МЧС.

Всех троих выживших госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии горбольницы. У 22-летнего пассажира «девятки» и 23-летнего водителя «ниссана» — крайне тяжёлое состояние, у 36-летнего пассажира «Жигулей» — тяжёлое состояние. Всем оказали необходимую экстренную помощь и провели полное обследование.

У погибшего 34-летнего Дениса К. остались двухлетняя дочь и 11-летний сын, рассказал нам знакомый семьи. По его словам, Денис с коллегами возвращался на рабочей «девятке» в Зеленоград из Солнечногорска, где у них производство. «Если бы ехал на своём внедорожнике, точно остался бы жив».

Один из участников зеленоградского сообщества автолюбителей считает, что на том участке дороги, где произошло смертельное ДТП, необходимо установить разделитель, потому что это не первый случай. «Просим рассмотреть вопрос установки разделительного отбойника на аварийно-опасном участке Панфиловского проспекта в Зеленограде (напротив СНТ «Трамвай»), — пишет он.

Ттрансбарьеры на проезжей части префектура обещает установить во время реконструкции Панфиловского проспекта, запланированной на следующий год.

Читайте также
Префект пообещал не расширять Панфиловский проспект и не «расковыривать» дорогу
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дтп, панфиловский проспект, происшествия
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Один человек погиб и трое пострадали в лобовом столкновении на Панфиловском проспекте. Выяснили, кем был погибший водитель Новости
Переход через Савёлкинский проезд убрали вместе со светофором. Его делали, как временный, но потом решили оставить Новости
Скончался Борис Яковлев — ветеран войны и первый директор школ 609 и 845 Новости
Штаб по коронавирусу напомнил о штрафах за нарушение самоизоляции и отказе переводить на удаленную работу Новости
Почему вместе с больными деревьями вокруг Зеленограда рубят здоровые. Объясняет начальник отдела защиты лесов Новости
В «Пятёрочках» появились отдельные полки с продуктами для здорового питания Новости
Детский сад на 170 мест начали строить в Андреевке. Он будет круглым и муниципальным Новости
«Каждый четвертый заболевший — либо школьник, либо студент». Собянин допустил переход на дистанционное обучение, если больных станет больше Новости
Центр прикладной урбанистики Зеленограда начинает независимое исследование города самими горожанами Новости
Фитнес-центр «Олимп» в 17 микрорайоне продолжит работать: арендодатель пошел им на уступки Новости
Три дома для переселения жителей пятиэтажек по программе реновации достроены и введены в эксплуатацию Новости
Треть работников каждой организации должны перейти на удалённую работу. Собянин введет новые ограничения, если заболеваемость будет расти Новости
«Мы не могли отстраненно смотреть на их судьбу». Гендиректор НИИМЭ Геннадий Красников о благотворительном фонде для поддержки бывших сотрудников зеленоградского хайтека Истории
Выставка-исследование «Не цифрой единой. Коллаж в эпоху метамодерна» — до конца октября в библиотеке в корпусе 232 Афиша
Интересные лекции и мастер-классы в проекте «Университетские субботы» (онлайн) Афиша
Переход на карту «Мир» для получения пенсий продлили до конца года Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру