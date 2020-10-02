В лобовом столкновении погиб один из водителей. Два его пассажира и водитель другой машины, выехавшей на встречную полосу, оказались в реанимации. Из автомобилей их доставали спасатели.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 1 октября. Очевидец говорит, что это было около полуночи, в полицию сообщение пришло примерно в половину первого ночи, в больницу пострадавших доставили в 01:10.

Столкновение произошло на Панфиловском проспекте между корпусом 1011 и дачным товариществом «Трамвай», расположенным наискосок. Автомобиль «ниссан-теана», ехавший в сторону Ленинградского шоссе, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, сообщили «Зеленоград.ру» в полиции. Свидетели рассказывают, что его вынесло на встречку из-за высокой скорости, а с управлением не справился, потому что на этом участке дороги «колея». В манёвре «ниссан» развернуло поперёк дороги, и он врезался во встречные «Жигули-девятку» с двумя пассажирами, после чего опрокинулся на крышу.