В «Пятёрочках» появились отдельные полки с продуктами для здорового питания 02.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Во всех магазинах сети «Пятёрочка» теперь выделены полки с полезными продуктами, чтобы тем, кто придерживается здорового питания, было проще ориентироваться в супермаркете. Найти эту полку можно будет по баннеру с надписью «Полезное питание».

Как сообщили в компании Х5 Retail Group, управляющей сетью «Пятёрочек», в ассортименте 130 наименований: низкоуглеводные и натуральные перекусы, пищевые добавки, сладости с заменителями сахара, а также товары без ГМО, ароматизаторов и красителей, полезные крупы, травяные чаи, отруби, зерновые хлопья, орехи, сухофрукты, батончики, мёд, зелень, овощи, масла.

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Метки:
магазин пятерочка, товары для здоровья
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