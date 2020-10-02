В «Пятёрочках» и «Перекрёстках» запустили систему самостоятельных покупок. В Зеленограде её протестируют в 11 и 15 микрорайонах
Во всех магазинах сети «Пятёрочка» теперь выделены полки с полезными продуктами, чтобы тем, кто придерживается здорового питания, было проще ориентироваться в супермаркете. Найти эту полку можно будет по баннеру с надписью «Полезное питание».
vk.com/x5retailgroup
Как сообщили в компании Х5 Retail Group, управляющей сетью «Пятёрочек», в ассортименте 130 наименований: низкоуглеводные и натуральные перекусы, пищевые добавки, сладости с заменителями сахара, а также товары без ГМО, ароматизаторов и красителей, полезные крупы, травяные чаи, отруби, зерновые хлопья, орехи, сухофрукты, батончики, мёд, зелень, овощи, масла.
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