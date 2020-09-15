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В «Пятёрочках» и «Перекрёстках» запустили систему самостоятельных покупок. В Зеленограде её протестируют в 11 и 15 микрорайонах 15.09.2020 ZELENOGRAD.RU

X5 Retail Group запустила систему бесконтактных покупок с помощью мобильного приложения. Решение опробуют в 60 «Пятёрочках» и 30 «Перекрёстках» в Москве. В Зеленограде есть две «Пятёрочки», где уже можно обойтись без кассира: в корпусах 1104 и 1508.

Для подключения к системе бесконтактных покупок необходимо скачать приложение «Экспресс-скан» (есть и на iOS, и на Android), зарегистрироваться (ввести имя, телефон, адрес электронной почты) и начать сканировать товар с помощью мобильного телефона. Приложение показывает на карте ближайший подключённый к сервису магазин.

При использовании приложения действуют промо-акции конкретного магазина, а также начисляются стандартные баллы за покупки. В приложении можно увидеть информацию о выбранном товаре (состав, страну производства, вес и т. д.) и цену.

Как сделать покупки:

  • отсканировать размещенный на входе в магазине QR-код,
  • таким же образом сканировать штрихкоды выбранных товаров,
  • отсканировать для расчета QR-код на выходе из торговой точки,
  • оплатить с помощью карт или сервисов GooglePay и ApplePay.

Табачные изделия и алкоголь в эксперименте не участвуют.

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Метки:
магазины, магазин пятерочка
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