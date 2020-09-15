X5 Retail Group запустила систему бесконтактных покупок с помощью мобильного приложения. Решение опробуют в 60 «Пятёрочках» и 30 «Перекрёстках» в Москве. В Зеленограде есть две «Пятёрочки», где уже можно обойтись без кассира: в корпусах 1104 и 1508.

Для подключения к системе бесконтактных покупок необходимо скачать приложение «Экспресс-скан» (есть и на iOS, и на Android), зарегистрироваться (ввести имя, телефон, адрес электронной почты) и начать сканировать товар с помощью мобильного телефона. Приложение показывает на карте ближайший подключённый к сервису магазин.