X5 Retail Group запустила систему бесконтактных покупок с помощью мобильного приложения. Решение опробуют в 60 «Пятёрочках» и 30 «Перекрёстках» в Москве. В Зеленограде есть две «Пятёрочки», где уже можно обойтись без кассира: в корпусах 1104 и 1508.
Для подключения к системе бесконтактных покупок необходимо скачать приложение «Экспресс-скан» (есть и на iOS, и на Android), зарегистрироваться (ввести имя, телефон, адрес электронной почты) и начать сканировать товар с помощью мобильного телефона. Приложение показывает на карте ближайший подключённый к сервису магазин.
При использовании приложения действуют промо-акции конкретного магазина, а также начисляются стандартные баллы за покупки. В приложении можно увидеть информацию о выбранном товаре (состав, страну производства, вес и т. д.) и цену.
Как сделать покупки:
- отсканировать размещенный на входе в магазине QR-код,
- таким же образом сканировать штрихкоды выбранных товаров,
- отсканировать для расчета QR-код на выходе из торговой точки,
- оплатить с помощью карт или сервисов GooglePay и ApplePay.
Табачные изделия и алкоголь в эксперименте не участвуют.