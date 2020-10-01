Переход на карту «Мир» для получения пенсий продлили до конца года 01.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Все пенсионеры, пользующиеся банковскими картами для получения бюджетных выплат, должны перейти на карты «Мир» в добровольно-принудительном порядке. Процесс планируют завершить до конца года, раньше собирались управиться к июлю, потом к октябрю, но вмешался карантин.

«Мир» — это национальная платёжная система России, официальный платёжный инструмент страны. Поэтапный перевод бюджетников и пенсионеров на карты национальной платёжной системы «Мир» для получения пенсий и пособий начался в 2017 году после подписания Путиным соответствующего закона. По нему банки должны были заменить на «Мир» карты других платёжных систем типа MasterCard и Visa, на которые прежде поступали социальные средства. То есть после обращения за новой картой (например, истёк срок предыдущей) банки автоматически обязаны взамен выдавать «Мир».

Срок действия банковских карт — три года, поэтому предполагалось, что к 1 июля 2020-го все пенсионеры и бюджетники перейдут на национальную платёжную систему. В апреле из-за режима самоизоляции, особенно строгого для пенсионеров, Банк России продлил переход на национальную платёжную систему до 1 октября. Со второй волной ограничительных мер, которые введены для пожилых людей, в частности, в Москве, этот срок вновь отодвинули на три месяца — до 31 декабря.

«Большинство пенсионеров уже были переведены на карту „Мир“ и уже ими пользуются. Тем не менее есть ещё часть пенсионеров, которые по каким-то причинам такие карты не получили», — объяснили в Центробанке.

Требование перейти на карту «Мир» не относится к тем, кто получает выплаты через «Почту России» или другие организации с доставкой денег на дом или лично через офис, то есть без использования банковских карт. Им средства будут доставлять по прежней схеме, уточняет Пенсионный фонд (ПФР).

Выбрать способ доставки пенсии или изменить его можно в электронном виде через «Личный кабинет» на сайте ПФР, на портале госуслуг (для москвичей) или лично, подав заявление в территориальном пенсионном фонде либо МФЦ.

Зеленоградцы отмечают большие очереди туда. «В пенсионный фонд нынче живая очередь, в здание запускают по одному человеку. По всем вопросам. Всё медленно и печально. Электронной записи нет. Очередь огромная. Вот так это в корпусе 1641. В предбаннике сидит ещё человек восемь», — рассказал корреспондент «Зеленоград.ру».

Как объясняют в Центробанке, «внедрение национальной платёжной системы может обеспечить независимость банковских услуг от внешних рисков, например, если иностранные платёжные системы отключат свои сервисы».

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Метки:
пенсионер, пенсионный фонд, карта мир
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