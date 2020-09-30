Птиц и кроликов из «Дом лани» перевозят в «зимние квартиры». Для этого вольерный комплекс закроется для посещений на один день в четверг, 1 октября.

Холодное время года зверьки и птицы проведут в центре передержки животных, сообщает Мосприрода. В «Дом лани» их вернут весной.

Главные обитатели вольерного комплекса — европейские лани — останутся дома, они живут на территории парка круглый год.

Летом у зеленоградских ланей родилось четыре оленёнка от четырёх мам и двух пап. Не исключено, что когда детёнышам исполнится полгода, их перевезут в другие охраняемые природные комплексы. Так этой зимой перевели трёх оленят, родившихся в прошлом году.