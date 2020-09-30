Птиц и кроликов из «Дом лани» перевозят в «зимние квартиры». Для этого вольерный комплекс закроется для посещений на один день в четверг, 1 октября.
Холодное время года зверьки и птицы проведут в центре передержки животных, сообщает Мосприрода. В «Дом лани» их вернут весной.
Главные обитатели вольерного комплекса — европейские лани — останутся дома, они живут на территории парка круглый год.
Летом у зеленоградских ланей родилось четыре оленёнка от четырёх мам и двух пап. Не исключено, что когда детёнышам исполнится полгода, их перевезут в другие охраняемые природные комплексы. Так этой зимой перевели трёх оленят, родившихся в прошлом году.
Недавно «Дом лани» объявил сбор орехов, желудей и каштанов для своих питомцев. Их можно оставлять в специальном ящике у входа в вольерный комплекс. Собранные горожанами угощения будут выдавать ланям регламентированно для сохранения их здоровья.
С пятницы вольерный комплекс должен работать в штатном режиме. Он открыт для посетителей ежедневно с 10 до 17 часов, кроме последнего понедельника месяца — это санитарный день. Во время визита в «Дом лани» необходимо надевать маску и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Вход бесплатный.