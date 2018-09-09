Зеленоградцев приглашают поучаствовать в сборе желудей, орехов и плодов каштана для ланей, обитающих в зеленоградском вольерном комплексе. «Это питательное, очень полезное и вкусное лакомство для ланей особенно пригодится им в зимний сезон» , — сообщает Мосприрода.

Собирать лесные гостинцы можно во время прогулок по лесопаркам Зеленограда, а затем оставить собранное в специальном ящике, который поставили у входа в «Дом лани». Добровольных помощников просят не ломать ветви деревьев во время сбора — достаточно желудей, орехов и каштанов можно найти на земле в местах произрастания дубов, орешника и конского каштана.