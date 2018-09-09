Зеленоградцев приглашают поучаствовать в сборе желудей, орехов и плодов каштана для ланей, обитающих в зеленоградском вольерном комплексе. «Это питательное, очень полезное и вкусное лакомство для ланей особенно пригодится им в зимний сезон» , — сообщает Мосприрода.
Собирать лесные гостинцы можно во время прогулок по лесопаркам Зеленограда, а затем оставить собранное в специальном ящике, который поставили у входа в «Дом лани». Добровольных помощников просят не ломать ветви деревьев во время сбора — достаточно желудей, орехов и каштанов можно найти на земле в местах произрастания дубов, орешника и конского каштана.
Акцию проводят в Зеленограде уже третий год. Например, в 2016 году к сбору присоединились не только жители, но и детские библиотеки и социальные центры. Собирали также черноплодную рябину. «Рацион ланей тщательно отслеживают специалисты. Собранные горожанами угощения будут выдаваться животным в регламентированном количестве. Это важно для сохранения здоровья наших общих любимцев!» — поясняли в зеленоградской Дирекции природных территорий.
«Дом лани» открылся на Никольском проезде в Зеленограде в феврале 2015 года. За три года семейство ланей увечилось втрое: теперь в вольерном комплексе живут уже шесть особей. Первыми питомцами были европейские лани Маша и Яша, через год у пары родилась Даша, а еще через год — Глаша. Последний приплод — малыши Дзюба и Месси — родились в июне.
Адрес «Дома лани»: Зеленоград, Никольский проезд, дом 2.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
-
Всегда поможем
вашему авто !