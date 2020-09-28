О выбросе сообщил телеграм-канал «Выводы на чистоту». Кто его ведет, неизвестно, но три станции контроля воздуха в Зеленограде подтверждают превышение предельно допустимых концентраций (ПДК).

«Этот „лисий хвост“ над Москвой на снимке — диоксид азота. Это вещество второго, высокоопасного класса, оказывающее серьезное негативное влияние на организм человека. В основном действует на органы дыхательной системы, начиная от легкого раздражения слизистых и заканчивая отеком легких, изменяет состав крови, резко уменьшая содержание гемоглобина. В результате нарушается работа не только дыхательной, но и сердечно-сосудистой системы, угнетаются когнитивные функции», — написал автор поста.

Все три станции контроля воздуха в 6, 11 и 16 микрорайонах Зеленограда подтверждают, что содержание диоксида азота 25-27 сентября было выше нормы. По постановлению Роспотребнадзора, максимально допустимое среднесуточное значение для этого вещества — 0,04 мг на кубометр воздуха. Местные станции показали 0,06-0,05 мг.

Причина выброса диоксида азота пока неизвестна. В пресс-релизе на сайте мэрии говорится, что на 12:00 25 сентября в Москве максимально разовая концентрация диоксида азота в воздухе находится ниже предельно допустимых значений — на уровне 0,6 (хотя в постановлении Роспотребнадзора этот показатель не должен быть выше 0,2). «Зеленоград.ру» направит запрос о причинах выброса в департамент природопользования.