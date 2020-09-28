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Выброс диоксида азота накрыл Зеленоград. Нормы были превышены в течение трех дней 28.09.2020 ZELENOGRAD.RU

25 сентября метеостанции зафиксировали над Москвой концентрации диоксида азота, превышающие допустимые показатели. Облако накрыло территорию от центра Москвы до Дубны, захватывая Зеленоград и Клин.

О выбросе сообщил телеграм-канал «Выводы на чистоту». Кто его ведет, неизвестно, но три станции контроля воздуха в Зеленограде подтверждают превышение предельно допустимых концентраций (ПДК).

«Этот „лисий хвост“ над Москвой на снимке — диоксид азота. Это вещество второго, высокоопасного класса, оказывающее серьезное негативное влияние на организм человека. В основном действует на органы дыхательной системы, начиная от легкого раздражения слизистых и заканчивая отеком легких, изменяет состав крови, резко уменьшая содержание гемоглобина. В результате нарушается работа не только дыхательной, но и сердечно-сосудистой системы, угнетаются когнитивные функции», — написал автор поста.

Все три станции контроля воздуха в 6, 11 и 16 микрорайонах Зеленограда подтверждают, что содержание диоксида азота 25-27 сентября было выше нормы. По постановлению Роспотребнадзора, максимально допустимое среднесуточное значение для этого вещества — 0,04 мг на кубометр воздуха. Местные станции показали 0,06-0,05 мг.

Причина выброса диоксида азота пока неизвестна. В пресс-релизе на сайте мэрии говорится, что на 12:00 25 сентября в Москве максимально разовая концентрация диоксида азота в воздухе находится ниже предельно допустимых значений — на уровне 0,6 (хотя в постановлении Роспотребнадзора этот показатель не должен быть выше 0,2). «Зеленоград.ру» направит запрос о причинах выброса в департамент природопользования.

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Метки:
экология, загрязнение воздуха
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Обсуждение
Ольга Пшеничникова
14 часов назад
С интересом буду ждать, что ответят чиновники от природопользования на запрос нашей газеты.
Eвгений Барнаев
12 часов назад
На канале ни одной ссылки откуда информация. Пока выглядит как вброс. Или это доверенный проверенный источник?
A T
9 часов назад
Вот на этой странице можно посмотреть график: https://mosecom.mos.ru/vozdux/ Повышение там есть.
Это, наверное, среднесуточные концентрации, и усреднённые по всем территориям Москвы. Только единица измерения не указана; видимо, относительно ПДК.
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