Обновление: около часа дня в воскресенье, 27 сентября, Ирина Евгеньевна нашлась, сообщила нам её дочь с благодарностью всем, кто помог.



Разыскивается без вести пропавшая Калачёва Ирина Евгеньевна 1961 года рождения. В пятницу, 25 сентября, вышла из дома в Зеленограде (корпус 301Б), после чего связь с ней прервалась, её местонахождение неизвестно.

Приметы. На вид 60-65 лет, рост 165 сантиметров, худощавая, темные короткие волосы, глаза — серые.

Одежда. Красная куртка, бежевая юбка, синие туфли.

Ещё приметы: пропавшая носит очки с диоптриями, с собой была чёрно-коричневая сумка.