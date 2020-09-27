Обновление: около часа дня в воскресенье, 27 сентября, Ирина Евгеньевна нашлась, сообщила нам её дочь с благодарностью всем, кто помог.
Разыскивается без вести пропавшая Калачёва Ирина Евгеньевна 1961 года рождения. В пятницу, 25 сентября, вышла из дома в Зеленограде (корпус 301Б), после чего связь с ней прервалась, её местонахождение неизвестно.
Приметы. На вид 60-65 лет, рост 165 сантиметров, худощавая, темные короткие волосы, глаза — серые.
Одежда. Красная куртка, бежевая юбка, синие туфли.
Ещё приметы: пропавшая носит очки с диоптриями, с собой была чёрно-коричневая сумка.
При обнаружении женщины просят сообщить по телефонам полиции: 8-499-731-08-32, 8-499-710-01-22, 8-499-710-06-31, 02 или на горячую линию поисково-спасательного отряда «Лиза алерт»: 8-800-700-54-52.
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