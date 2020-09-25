В администрации Солнечногорского района пошла первая встреча рабочей группы по дорожной ситуации в Андреевке. В качестве меры разгрузки дорог жители предложили расширить до четырех полос улицу Жилинскую при выезде из Андреевки в Зеленоград.

В интервью «Солнечногорскому телевидению» замглавы администрации района Сергей Пушкин сказал: «Администрация округа переживает за данную ситуацию, поэтому было принято решение о реорганизации движения на перекрестке улицы Жилинская и Андреевка. Мосавтодор у нас этот вопрос [расширение до четырех полос] прорешает. В принципе, технически это сделать возможно. И отсюда уже будем исходить, кто и как будет делать расширение проезжей части».