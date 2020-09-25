Выезд из Андреевки в Зеленоград планируют расширить до четырех полос 25.09.2020 ZELENOGRAD.RU

В администрации Солнечногорского района пошла первая встреча рабочей группы по дорожной ситуации в Андреевке. В качестве меры разгрузки дорог жители предложили расширить до четырех полос улицу Жилинскую при выезде из Андреевки в Зеленоград.

В интервью «Солнечногорскому телевидению» замглавы администрации района Сергей Пушкин сказал: «Администрация округа переживает за данную ситуацию, поэтому было принято решение о реорганизации движения на перекрестке улицы Жилинская и Андреевка. Мосавтодор у нас этот вопрос [расширение до четырех полос] прорешает. В принципе, технически это сделать возможно. И отсюда уже будем исходить, кто и как будет делать расширение проезжей части».

Кроме того, сообщили в администрации Солнечногорска, на 2021 год запланировано строительство тротуара по улице Троицкая, что «существенно повысит безопасность пешеходов». В будущем, по словам Пушкина, в перспективе — расширение Голубого, а «транспортная доступность очень слабая» в плане выезда как на Пятницкое шоссе, так и в Зеленоград, поэтому вопрос надо решать «комплексно».

Ранее в сентябре на улице Логвиненко и Андреевке установили новые знаки, которые сделают возможным заезд в Андреевку с двух полос. Это уменьшит длину очереди на въезде и общую длину светофорной фазы.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, поселок андреевка, пробки, улица жилинская
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