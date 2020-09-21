20 сентября жительница Зеленограда Валентина вскрыла коробку с молоком, которую получила на молочной кухне в 16 микрорайоне. При получении она видела наклейку на коробке, срок годности был указан до 1 ноября. Но при открытии оказалось, что сами упаковки молока уже просрочены — все они были годны до 9 сентября.

«Просто нет слов. Сейчас я получаю вроде четыре коробки, может, больше. Все их вскрывать было бы долго. Ну и получаю уже почти два года там, всё нормально было. Теперь, видимо, всё время придётся проверять. Хотела бы и других родителей предупредить», — написала она.