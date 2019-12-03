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Молочные кухни в Московской области закроют с января и заменят деньгами 03.12.2019 ZELENOGRAD.RU

С 1 января 2020 года молочная кухня останется только в Москве, а в области беременные женщины, кормящие матери, а также дети в возрасте до трех лет будут получать вместо продуктов ежемесячные денежные выплаты на питание.

Что изменится

Эксперимент по переводу жительниц Подмосковья на выплаты вместо продуктов начали в апреле 2019 года в нескольких районах. Эксперимент прошел удачно, и в октябре Мособлдума приняла соответствующий закон. С января 2020-го предоставление молочной кухни в натуральном виде заменят на денежные выплаты.

Беременные будут получать 400 рублей в месяц, кормящие матери или дети в возрасте до года — 1 тысячу рублей, дети от года до трех лет — 600 рублей.

Для выплаты в бюджете Московской области на 2020 год заложено более 1,4 миллиарда рублей. Монетизация позволит сократить расходы бюджета, потому что исчезнут затраты на содержание пунктов выдачи питания — это почти 180 миллионов рублей, а в медицинских организациях высвободится около 21 тысячи квадратных метров площадей. Кроме того, монетизация молочной кухни позволит жителям Подмосковья самим выбирать продукты из широкого ассортимента в удобное время.

Какие документы нужны

Для получения ежемесячной денежной выплаты на питание необходимо, начиная с 1 января 2020 года, подать соответствующее заявление в личном кабинете на региональном портале госуслуг, в МФЦ или его территориальном подразделении (глава Солнечногорского округа Владимир Слепцов написал в фейсбуке, что заявления уже принимают). Делать это нужно будет один раз в год, а не ежемесячно. Деньги переведут на указанные в заявлении банковские реквизиты или через отделение почты. Также ссылка на заявление будет активна на сайте Минсоцразвития региона с 1 января 2020 года.

Заявителям нужно будет предоставить само заявление, паспорт, сведения о месте жительства в Московской области. Беременным женщинам — также справку о сроке беременности и заключение врача об обеспечении полноценным питанием. Кормящей матери — сведения о рождении ребенка и справку об обеспечении полноценным питанием, если ребенок находится на грудном вскармливании.

В заявлении, которое использовали жительницы пилотных районов, отмечается, что женщина обязана проходить регулярные медицинские осмотры. Если ежемесячный прием у врача будет пропущен, выплаты приостановят.

Для жительниц Москвы (тех, кто имеет регистрацию в Москве) молочная кухня останется, продукты выдаются по назначению врача.

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Обсуждение
Kill Digit
Вчера, 14:15
Если родители алкоголики, то раньше хотя бы шанс был поесть ребёнку, а теперь не иначе деньгами кормить будут, т.к. на тот объём что выдавался на кухне явно этих 400-600-1000 рублей не хватит, а только на пару кашек или десяток баночек.

В Москве сейчас только молока выдают на пару тысяч на последнем сроке беременности, не говоря о баночках, творожках, кашах.

Объём замещающих выплат говорит лишь о том, что всё делается для того что бы отменить эти выплаты вовсе, т.к. их всё равно ни на что не хватит.

А выгодность эксперимента похоже только для чиновниках:
Экономия на кухнях, экономия на логистике, экономия на продуктах, экономные выплаты, которые в последствии из-за их ничтожности тоже можно будет отменить. Сплошной профит для чиновников...
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