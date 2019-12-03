Что изменится

Эксперимент по переводу жительниц Подмосковья на выплаты вместо продуктов начали в апреле 2019 года в нескольких районах. Эксперимент прошел удачно, и в октябре Мособлдума приняла соответствующий закон. С января 2020-го предоставление молочной кухни в натуральном виде заменят на денежные выплаты.

Беременные будут получать 400 рублей в месяц, кормящие матери или дети в возрасте до года — 1 тысячу рублей, дети от года до трех лет — 600 рублей.

Для выплаты в бюджете Московской области на 2020 год заложено более 1,4 миллиарда рублей. Монетизация позволит сократить расходы бюджета, потому что исчезнут затраты на содержание пунктов выдачи питания — это почти 180 миллионов рублей, а в медицинских организациях высвободится около 21 тысячи квадратных метров площадей. Кроме того, монетизация молочной кухни позволит жителям Подмосковья самим выбирать продукты из широкого ассортимента в удобное время.