С 1 января 2020 года молочная кухня останется только в Москве, а в области беременные женщины, кормящие матери, а также дети в возрасте до трех лет будут получать вместо продуктов ежемесячные денежные выплаты на питание.
Эксперимент по переводу жительниц Подмосковья на выплаты вместо продуктов начали в апреле 2019 года в нескольких районах. Эксперимент прошел удачно, и в октябре Мособлдума приняла соответствующий закон. С января 2020-го предоставление молочной кухни в натуральном виде заменят на денежные выплаты.
Беременные будут получать 400 рублей в месяц, кормящие матери или дети в возрасте до года — 1 тысячу рублей, дети от года до трех лет — 600 рублей.
Для выплаты в бюджете Московской области на 2020 год заложено более 1,4 миллиарда рублей. Монетизация позволит сократить расходы бюджета, потому что исчезнут затраты на содержание пунктов выдачи питания — это почти 180 миллионов рублей, а в медицинских организациях высвободится около 21 тысячи квадратных метров площадей. Кроме того, монетизация молочной кухни позволит жителям Подмосковья самим выбирать продукты из широкого ассортимента в удобное время.
Для получения ежемесячной денежной выплаты на питание необходимо, начиная с 1 января 2020 года, подать соответствующее заявление в личном кабинете на региональном портале госуслуг, в МФЦ или его территориальном подразделении (глава Солнечногорского округа Владимир Слепцов написал в фейсбуке, что заявления уже принимают). Делать это нужно будет один раз в год, а не ежемесячно. Деньги переведут на указанные в заявлении банковские реквизиты или через отделение почты. Также ссылка на заявление будет активна на сайте Минсоцразвития региона с 1 января 2020 года.
Заявителям нужно будет предоставить само заявление, паспорт, сведения о месте жительства в Московской области. Беременным женщинам — также справку о сроке беременности и заключение врача об обеспечении полноценным питанием. Кормящей матери — сведения о рождении ребенка и справку об обеспечении полноценным питанием, если ребенок находится на грудном вскармливании.
В заявлении, которое использовали жительницы пилотных районов, отмечается, что женщина обязана проходить регулярные медицинские осмотры. Если ежемесячный прием у врача будет пропущен, выплаты приостановят.
Для жительниц Москвы (тех, кто имеет регистрацию в Москве) молочная кухня останется, продукты выдаются по назначению врача.
В Москве сейчас только молока выдают на пару тысяч на последнем сроке беременности, не говоря о баночках, творожках, кашах.
Объём замещающих выплат говорит лишь о том, что всё делается для того что бы отменить эти выплаты вовсе, т.к. их всё равно ни на что не хватит.
А выгодность эксперимента похоже только для чиновниках:
Экономия на кухнях, экономия на логистике, экономия на продуктах, экономные выплаты, которые в последствии из-за их ничтожности тоже можно будет отменить. Сплошной профит для чиновников...