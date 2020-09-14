По данным Роспотребнадзора, к 10 сентября прививки от гриппа сделали 6946 жителей Зеленограда — 2,8 процента населения. Как велся подсчет и включены ли сюда зеленоградцы, сделавшие прививку в Москве, у станций метро, неясно. В целом по Москве цифры пока есть только за первую неделю вакцинации, по 8 сентября, — 452,2 тысячи человек (3,6 процентов населения столицы). Как отмечают в ведомстве, это превышает количество привитых за аналогичный период прошлого года в 3,5 раза.

Мэрия при этом назвала совсем другую цифру: по словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, за первую неделю прививку сделали более 350 тысяч человек. В Солнечногорском районе на данный момент привито около трех тысяч жителей (по плану нужно привить более 87 тысяч человек).

В 2020 году в Москве планируют охватить прививками не менее 60 процентов населения (около 7,6 миллионов человек, в прошлом году привились 7,3 миллиона), а среди населения из групп риска — не менее 75 процентов. Сюда относятся медики, люди с ожирением, болезнями сердца, легких и с сахарным диабетом, пожилые.

В список для обязательной вакцинации от гриппа входят дети с 6 месяцев; учащиеся 1—11-х классов, а также средних учебных заведений и вузов; работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы; беременные; люди старше 60 лет; призывники; люди с хроническими заболеваниями, в том числе лёгочными и сердечно-сосудистыми, а также с метаболическими нарушениями и ожирением.

Зеленоградцы сделать прививку против гриппа могут в поликлиниках, двух мобильных пунктах у станции «Крюково» и у станций метро, в частности, возле Речного вокзала, Тушинской и Петровско-Разумовской. В будние дни эти пункты открыты с 08:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 18:00, в воскресенье с 09:00 до 16:00. Мобильные пункты будут работать до 1 ноября.