}
Магазинам предложили ввести ценники со стоимостью одного килограмма или литра. Это поможет выбрать продукт дешевле. Но правительство против 14.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Союз потребителей России предложил обязать все магазины ввести двойные ценники. На них указывалась бы стоимость не только одной упаковки товара, но и одного килограмма или литра. Так у производителей не будет стимула постепенно уменьшать вес или объем упаковок, не снижая при этом цену.

Об этом узнали «Известия», которые цитируют главу Союза потребителей России Петра Шелища: «Стоимость товара на полке нередко сохраняется за счет уменьшения его количества в упаковке, а новый ценник помог бы потребителю сразу увидеть попытку ввести его в заблуждение. Плюс это удержало бы производителей и продавцов от подобной формы повышения цен».

Сейчас ритейлеры могут сами выбрать, указывать им стоимость единицы товара или единицы веса. В Союзе потребителей считают, что двойные ценники помогут покупателям сравнивать стоимость продуктов, напитков, бытовой химии, парфюмерии, косметики и других товаров, конкурирующих между собой. Сейчас это не всегда возможно и удобно: у упаковок разный вес или объем, поэтому может быть сложно сориентироваться, какой из продуктов дешевле.

Пока только «Ашан» оформляет ценники таким образом, этой практике более восьми лет. Представитель ритейлера пояснил «Известиям», что так клиенту проще ориентироваться и выбирать наиболее подходящий по цене продукт.

Но замглавы Минпромторга Виктор Евтухов не считает нововведение необходимым. По его мнению, если это действительно востребовано у покупателей, ритейлеры в итоге сами сделают такие ценники, без законодательного регулирования: «Инициатива может привести к перегруженности ценников излишней информацией. Есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места».

В Ассоциации компаний интернет-торговли «Известиям» сказали, что сервисов для сравнения цен сейчас есть в интернете, плюс некоторые онлайн-магазины также используют двойные ценники: «На наш взгляд, нужно сохранить возможность самостоятельно решать, каким способом доводить информацию о стоимости продукции до покупателя, в том числе используя больший объем информации как свое конкурентное преимущество».

Сейчас предложение Союза потребителей проходит общественное обсуждение.

Читайте также
«Пятерочка» и «Перекресток» перейдут на электронные ценники, чтобы вернуть доверие покупателей. Сейчас там вручную меняют до 1000 бумажных ценников каждый день
Обязательно ли указывать стоимость килограмма или литра на ценнике?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 43 человека
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
магазины
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Магазинам предложили ввести ценники со стоимостью одного килограмма или литра. Это поможет выбрать продукт дешевле. Но правительство против Новости
Как будет выглядеть новая станция Ховрино-2 рядом с метро Новости
История деревни Савёлки: от деда первого царя из династии Романовых до нынешнего Зеленограда Истории
Трёхлетняя зеленоградка с отцом погибли в пожаре под Солнечногорском. Ещё одна девочка получила сильные ожоги Новости
Памятник ветеранам локальных войн и конфликтов предлагают установить в 5 микрорайоне. Но там такой уже есть Новости
Новое здание СИЗО в Зеленограде будет значительно больше, чем планировалось раньше: две тысячи мест Новости
Пять школ Зеленограда вошли в рейтинг лучших школ Москвы. Еще пять выделили за вклад в образование Новости
Булочки «из будущего» привез в магазины зеленоградский хлебозавод Жизнь
ЦОДД объяснил запрет левого поворота на Каменке безопасностью пешеходов Новости
Как пленные немцы построили в Крюково дачу для главного авиаконструктора Лавочкина. И что осталось от неё сейчас: к 120-летию со дня рождения Истории
Строить мусоросжигательный завод в Хметьево будет турецкая корпорация «Енигюн». Работы начнут уже в этом году Новости
Мультибрендовый магазин автохимии и автокосметики SVMarket на проспекте Генерала Алексеева. Что внутри? Партнерский материал
Минтранс предложил сделать общественный транспорт бесплатным через 15 лет. Взамен все городские дороги станут платными через 10 лет Новости
История зеленоградского Крюково: три версии названия и за что собирались биться на кулаках пятьсот лет назад Истории
Таксист устроил ДТП, решив резко развернуться на Сосновой аллее Новости
Карантин для больных ОРВИ при отрицательном тесте на коронавирус решили отменить Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру