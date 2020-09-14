Союз потребителей России предложил обязать все магазины ввести двойные ценники. На них указывалась бы стоимость не только одной упаковки товара, но и одного килограмма или литра. Так у производителей не будет стимула постепенно уменьшать вес или объем упаковок, не снижая при этом цену.

Об этом узнали «Известия», которые цитируют главу Союза потребителей России Петра Шелища: «Стоимость товара на полке нередко сохраняется за счет уменьшения его количества в упаковке, а новый ценник помог бы потребителю сразу увидеть попытку ввести его в заблуждение. Плюс это удержало бы производителей и продавцов от подобной формы повышения цен».

Сейчас ритейлеры могут сами выбрать, указывать им стоимость единицы товара или единицы веса. В Союзе потребителей считают, что двойные ценники помогут покупателям сравнивать стоимость продуктов, напитков, бытовой химии, парфюмерии, косметики и других товаров, конкурирующих между собой. Сейчас это не всегда возможно и удобно: у упаковок разный вес или объем, поэтому может быть сложно сориентироваться, какой из продуктов дешевле.

Пока только «Ашан» оформляет ценники таким образом, этой практике более восьми лет. Представитель ритейлера пояснил «Известиям», что так клиенту проще ориентироваться и выбирать наиболее подходящий по цене продукт.

Но замглавы Минпромторга Виктор Евтухов не считает нововведение необходимым. По его мнению, если это действительно востребовано у покупателей, ритейлеры в итоге сами сделают такие ценники, без законодательного регулирования: «Инициатива может привести к перегруженности ценников излишней информацией. Есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места».

В Ассоциации компаний интернет-торговли «Известиям» сказали, что сервисов для сравнения цен сейчас есть в интернете, плюс некоторые онлайн-магазины также используют двойные ценники: «На наш взгляд, нужно сохранить возможность самостоятельно решать, каким способом доводить информацию о стоимости продукции до покупателя, в том числе используя больший объем информации как свое конкурентное преимущество».

Сейчас предложение Союза потребителей проходит общественное обсуждение.