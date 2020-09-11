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Таксист устроил ДТП, в котором сам пострадал 11.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Дорожный инцидент произошёл около восьми часов вечера в четверг, 10 сентября, на пересечении Озёрной и Сосновой аллей.

Водитель «Яндекс.Такси» по зелёной стрелке ехал направо с Озёрной аллеи. Потом он изменил траекторию и выехал перпендикулярно на встречную полосу, где в его машину врезался автомобиль, на высокой скорости двигавшийся прямо по Сосновой аллее в сторону центра. Такси развернуло на 180 градусов, и машина въехала в пластиковый барьер, установленный перед фонарным столбом.

В полиции «Зеленоград.ру» сказали, что пострадал только водитель такси — его увезли в больницу. Со слов очевидцев, водителя второго автомобиля и пассажира такси также осматривали медики «скорой».

Более точной информации о ДТП полиция пока не предоставила.

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Метки:
дтп, происшествия, сосновая аллея, озерная аллея, такси
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