Фото: ЗелАО AUTO | Зеленоград / vk.com/zelaoauto
Дорожный инцидент произошёл около восьми часов вечера в четверг, 10 сентября, на пересечении Озёрной и Сосновой аллей.
Водитель «Яндекс.Такси» по зелёной стрелке ехал направо с Озёрной аллеи. Потом он изменил траекторию и выехал перпендикулярно на встречную полосу, где в его машину врезался автомобиль, на высокой скорости двигавшийся прямо по Сосновой аллее в сторону центра. Такси развернуло на 180 градусов, и машина въехала в пластиковый барьер, установленный перед фонарным столбом.
В полиции «Зеленоград.ру» сказали, что пострадал только водитель такси — его увезли в больницу. Со слов очевидцев, водителя второго автомобиля и пассажира такси также осматривали медики «скорой».
Более точной информации о ДТП полиция пока не предоставила.
Фото: ЗелАО AUTO | Зеленоград / vk.com/zelaoauto
Фото: ЗелАО AUTO | Зеленоград / vk.com/zelaoauto
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