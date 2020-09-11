В Центре организации дорожного движения Москвы прокомментировали новость о том, что перед пешеходным переходом на улице Каменка между корпусами 1649 и 2013 нанесли разметку, которая запрещает поворот налево. В ведомстве пояснили, что это было сделано для повышения безопасности пешеходов.

«Дорожную разметку здесь изменили, чтобы повысить безопасность. Рядом с выездом от корпуса 1649 расположен пешеходный переход. Если разрешить здесь поворот налево, то автомобили начнут объезжать тех, кто остановится и будет ждать момента, когда можно будет повернуть, тем самым, повышая риск не заметить пешехода», — сообщили в ЦОДД.

По этой же причине здесь нельзя было вместо двойной сплошной установить знак «Разворот запрещен» — специалисты посчитали, что это негативно скажется на безопасности людей.