В Центре организации дорожного движения Москвы прокомментировали новость о том, что перед пешеходным переходом на улице Каменка между корпусами 1649 и 2013 нанесли разметку, которая запрещает поворот налево. В ведомстве пояснили, что это было сделано для повышения безопасности пешеходов.
«Дорожную разметку здесь изменили, чтобы повысить безопасность. Рядом с выездом от корпуса 1649 расположен пешеходный переход. Если разрешить здесь поворот налево, то автомобили начнут объезжать тех, кто остановится и будет ждать момента, когда можно будет повернуть, тем самым, повышая риск не заметить пешехода», — сообщили в ЦОДД.
По этой же причине здесь нельзя было вместо двойной сплошной установить знак «Разворот запрещен» — специалисты посчитали, что это негативно скажется на безопасности людей.
В ЦОДД не прогнозируют заторов из-за изменения разметки, так как заезд у корпуса 1649 был предназначен всего для одного дома. «После изменения разметки количество желающих развернуться у корпуса 1645 может даже сократиться, если автомобили, которые раньше поворачивали с левым поворотом, будут приезжать с другой стороны и поворачивать правым поворотом», — предположили в Центре.
Жильцам корпуса 1649, чтобы попасть в свой двор, из-за разметки придется ехать на 340 метров дальше. Голоса в опросе «Зеленоград.ру» о том, важней удобство водителей или пешеходов, разделились поровну между пешеходами и взаимным учетом интересов. Всего около семи процентов решили, что предпочтение следует отдавать машинам.
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