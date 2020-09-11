}
ЦОДД объяснил запрет левого поворота на Каменке безопасностью пешеходов 11.09.2020 ZELENOGRAD.RU

В Центре организации дорожного движения Москвы прокомментировали новость о том, что перед пешеходным переходом на улице Каменка между корпусами 1649 и 2013 нанесли разметку, которая запрещает поворот налево. В ведомстве пояснили, что это было сделано для повышения безопасности пешеходов.

«Дорожную разметку здесь изменили, чтобы повысить безопасность. Рядом с выездом от корпуса 1649 расположен пешеходный переход. Если разрешить здесь поворот налево, то автомобили начнут объезжать тех, кто остановится и будет ждать момента, когда можно будет повернуть, тем самым, повышая риск не заметить пешехода», — сообщили в ЦОДД.

По этой же причине здесь нельзя было вместо двойной сплошной установить знак «Разворот запрещен» — специалисты посчитали, что это негативно скажется на безопасности людей.

В ЦОДД не прогнозируют заторов из-за изменения разметки, так как заезд у корпуса 1649 был предназначен всего для одного дома. «После изменения разметки количество желающих развернуться у корпуса 1645 может даже сократиться, если автомобили, которые раньше поворачивали с левым поворотом, будут приезжать с другой стороны и поворачивать правым поворотом», — предположили в Центре.

Жильцам корпуса 1649, чтобы попасть в свой двор, из-за разметки придется ехать на 340 метров дальше. Голоса в опросе «Зеленоград.ру» о том, важней удобство водителей или пешеходов, разделились поровну между пешеходами и взаимным учетом интересов. Всего около семи процентов решили, что предпочтение следует отдавать машинам.

Подписывайтесь на новости 16-го микрорайона и присоединяйтесь к группам в инстаграме, вконтакте или фейсбуке — здесь больше местных новостей.

Читайте также
На улице Каменка запретили левый поворот из-за нового светофора
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 20, микрорайон 16, цодд
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Булочки «из будущего» привез в магазины зеленоградский хлебозавод Жизнь
ЦОДД объяснил запрет левого поворота на Каменке безопасностью пешеходов Новости
Как пленные немцы построили в Крюково дачу для главного авиаконструктора Лавочкина. И что осталось от неё сейчас: к 120-летию со дня рождения Истории
Скончался строитель Зеленограда Виктор Пугачёв Новости
Мультибрендовый магазин автохимии и автокосметики SVMarket на проспекте Генерала Алексеева. Что внутри? Партнерский материал
Минтранс предложил сделать общественный транспорт бесплатным через 15 лет. Взамен все городские дороги станут платными через 10 лет Новости
Детский велофестиваль, день бега и чемпионат по воркауту — в субботу в 15 и 4 микрорайонах Новости
Таксист устроил ДТП, решив резко развернуться на Сосновой аллее Новости
Карантин для больных ОРВИ при отрицательном тесте на коронавирус решили отменить Новости
Истории про Середниково — глава 6: зачем здесь был Ленин и пионеры из «Артека», как усадьбу чуть не разрушили война и мирное время, а её хозяином стал Лермонтов Истории
В промзоне Алабушево обещают 40 тысяч рабочих мест через десять лет. К этим планам есть вопросы Истории
Наркоман разгромил школу в 8-м микрорайоне и остановку рядом Новости
Детский сад на 200 мест в деревне Голубое стал государственным. Жители добивались этого несколько лет Новости
Копии дорогих мобильников продавал прохожим мошенник, выдавая за оригиналы. Деньги он вернул, но все равно пойдет под суд Новости
Участок под кафе напротив 20-го микрорайона выставят на торги после общественного обсуждения Новости
Строительство фармзавода «Биокад» завершено в зеленоградской промзоне Алабушево. Здесь создадут более 100 рабочих мест и начнут выпуск «жизненно необходимых» лекарств Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру