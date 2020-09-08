Слышал, что Верховный суд разрешил в день рождения уходить с работы раньше. Это правда?
Минтруд предложил перенести ряд выходных в 2021 году, чтобы люди «более рационально использовали выходные и нерабочие праздничные дни». Отмечается, что в обновленном графике учли интересы «организаций и различных категорий граждан».
Предлагаются такие изменения:
- выходной с субботы 2 января перенести на пятницу 5 ноября;
- с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря;
- с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.
Таким образом, в 2021 году будут следующие дни отдыха:
- с 1 по 10 января;
- с 21 по 23 февраля;
- с 6 по 8 марта;
- с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;
- с 12 по 14 июня;
- с 4 по 7 ноября;
- 31 декабря.
Сейчас инициатива ведомства проходит общественное обсуждение.
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