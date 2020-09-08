Минтруд предложил перенести ряд выходных в 2021 году, чтобы люди «более рационально использовали выходные и нерабочие праздничные дни». Отмечается, что в обновленном графике учли интересы «организаций и различных категорий граждан».

Предлагаются такие изменения:

выходной с субботы 2 января перенести на пятницу 5 ноября;

с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря;

с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.

Таким образом, в 2021 году будут следующие дни отдыха:

с 1 по 10 января;

с 21 по 23 февраля;

с 6 по 8 марта;

с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;

с 12 по 14 июня;

с 4 по 7 ноября;

31 декабря.

Сейчас инициатива ведомства проходит общественное обсуждение.