Какие дни будут выходными в 2021 году 08.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Минтруд предложил перенести ряд выходных в 2021 году, чтобы люди «более рационально использовали выходные и нерабочие праздничные дни». Отмечается, что в обновленном графике учли интересы «организаций и различных категорий граждан».

Предлагаются такие изменения:

  • выходной с субботы 2 января перенести на пятницу 5 ноября;
  • с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря;
  • с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.

Таким образом, в 2021 году будут следующие дни отдыха:

  • с 1 по 10 января;
  • с 21 по 23 февраля;
  • с 6 по 8 марта;
  • с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;
  • с 12 по 14 июня;
  • с 4 по 7 ноября;
  • 31 декабря.

Сейчас инициатива ведомства проходит общественное обсуждение.

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