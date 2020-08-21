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Слышал, что Верховный суд разрешил в день рождения уходить с работы раньше. Это правда? 21.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Жительница Волгограда в 2018 году ушла с работы раньше, так как у нее был день рождения, а в компании, по ее словам, существовала устная договоренность насчет этого для всех сотрудников. Компания сочла это прогулом и уволила женщину. Она дошла до Верховного суда, который нашел в материалах серьезное нарушение норм права и отправил дело на пересмотр обратно в Волгоград. Рассказываем, что этому поводу думают в Госдуме и какая практика есть в компаниях Зеленограда.

В чем суть дела

Сотрудница компании «Волгофарм» в суде заявляла, что в фирме сложилась традиция, по которой работник мог уйти раньше в свой день рождения. В уставе организации этого прописано не было, отдельным локальным актом этот вопрос также не регулировался. По словам женщины, об уходе она договорилась со своим непосредственным руководителем.

Служебную проверку по поводу ее ухода провели почти через два месяца и уволили одним днем за прогул, который считается грубым нарушением работником трудовых обязанностей. Женщина в судах требовала не только восстановить ее в должности, но и взыскать компенсацию морального вреда.

Верховный суд отменил решение суда апелляционной инстанции не потому, что считает увольнение за уход пораньше в день рождения неправомерным, а потому, что он вообще не дал правовую оценку этому уходу. Суд не выяснял, по какой причине работник ушел раньше, действительно ли знал об этом его руководитель и являются ли причины ухода уважительными. Из-за этого суд апелляционной инстанции в Волгограде будет рассматривать это дело снова.

Возможно ли такое нововведение

Определение Верховного суда — не нормативный акт и не может влиять на решения других судов. Поэтому данное дело не означает, что теперь в России можно уходить раньше, если в компании так принято.

В то же время публикации о деле жительницы Волгограда дали возможность обсудить право на выходной на законодательном уровне. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов («Единая Россия») сказал, что осенью они могут обсудить этот вопрос: «Но я не видел, чтобы такие прецеденты были в мире. Знаю, что такое есть на понятийном уровне. Закрепить такое право законодательно — можно обсудить. Тогда работодатель должен будет учитывать это при назначении смен. Бывает же, что кого-то недолюбливают и специально ставят его в смену в день рождения».

По его словам, обычно работодатели идут на встречу свои сотрудникам и предоставляют выходной, но обязательным это не является, и в эти моменты пригодилось бы законодательное регулирование: «Вопрос непраздный. Он идет больше даже для нерадивых, злобных работодателей, которые хотят насолить».

В зеленоградском кафе Friend’s сказали, что при желании сотрудника всегда «дарят» ему выходной в его день рождения или после. В бургерной «ЯнХук» рассказали, что отпускают сотрудников не только в день рождения, но и по другим уважительным причинам. Документально это не закреплено, все основывается на устных договоренностях.

Зеленоградец, который в одиночку занимается химчисткой салонов авто, полагает, что отпускал бы своих сотрудников при условии, что «от этого никто не пострадает»: «Вообще было бы хорошо, чтобы люди работали в два раза меньше на работе и получали больше, от уменьшения количества рабочих часов повысилось бы качество работы. Однозначно все должно быть по совести и человечески, и ситуации разные, начальство обязано решать и понимать своих сотрудников».

В компании «Зеленая Компьютерная Помощь» рассказали, что день рождения сотрудника, его супруги или несовершеннолетних детей являются оплачиваемыми выходными днями. Эта традиция появилась по инициативе руководителя и прописана в договоре.

В компании депутата Мосгордумы от Зеленограда Андрея Титова «МТ-Модуль» сотрудников отпускают раньше в день рождения, рассказал он. Эта традиция на предприятии не закреплена документально, потому что большая часть сотрудников работают здесь больше 20 лет, и гендиректор не видит необходимости формализовать такие процессы в устоявшемся коллективе. Но в целом Титов призывает работников и руководителей «уважать трудовой договор и Трудовой кодекс, действовать в рамках нормативных документов»: например, писать служебную записку записку на имя руководителя, чтобы поставить его в известность о своих планах уйти пораньше.

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Обсуждение
Степанова Ольга
21 августа
А предупредить руководство компании, отпроситься- не додумалась? странная какая-то женщина, как с луны свалилась.
Хрюря Пампукская
21 августа
Есть разумная практика, на свой день рождения брать отпуск.
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