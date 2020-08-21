Возможно ли такое нововведение

Определение Верховного суда — не нормативный акт и не может влиять на решения других судов. Поэтому данное дело не означает, что теперь в России можно уходить раньше, если в компании так принято.

В то же время публикации о деле жительницы Волгограда дали возможность обсудить право на выходной на законодательном уровне. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов («Единая Россия») сказал, что осенью они могут обсудить этот вопрос: «Но я не видел, чтобы такие прецеденты были в мире. Знаю, что такое есть на понятийном уровне. Закрепить такое право законодательно — можно обсудить. Тогда работодатель должен будет учитывать это при назначении смен. Бывает же, что кого-то недолюбливают и специально ставят его в смену в день рождения».

По его словам, обычно работодатели идут на встречу свои сотрудникам и предоставляют выходной, но обязательным это не является, и в эти моменты пригодилось бы законодательное регулирование: «Вопрос непраздный. Он идет больше даже для нерадивых, злобных работодателей, которые хотят насолить».

В зеленоградском кафе Friend’s сказали, что при желании сотрудника всегда «дарят» ему выходной в его день рождения или после. В бургерной «ЯнХук» рассказали, что отпускают сотрудников не только в день рождения, но и по другим уважительным причинам. Документально это не закреплено, все основывается на устных договоренностях.

Зеленоградец, который в одиночку занимается химчисткой салонов авто, полагает, что отпускал бы своих сотрудников при условии, что «от этого никто не пострадает»: «Вообще было бы хорошо, чтобы люди работали в два раза меньше на работе и получали больше, от уменьшения количества рабочих часов повысилось бы качество работы. Однозначно все должно быть по совести и человечески, и ситуации разные, начальство обязано решать и понимать своих сотрудников».

В компании «Зеленая Компьютерная Помощь» рассказали, что день рождения сотрудника, его супруги или несовершеннолетних детей являются оплачиваемыми выходными днями. Эта традиция появилась по инициативе руководителя и прописана в договоре.

В компании депутата Мосгордумы от Зеленограда Андрея Титова «МТ-Модуль» сотрудников отпускают раньше в день рождения, рассказал он. Эта традиция на предприятии не закреплена документально, потому что большая часть сотрудников работают здесь больше 20 лет, и гендиректор не видит необходимости формализовать такие процессы в устоявшемся коллективе. Но в целом Титов призывает работников и руководителей «уважать трудовой договор и Трудовой кодекс, действовать в рамках нормативных документов»: например, писать служебную записку записку на имя руководителя, чтобы поставить его в известность о своих планах уйти пораньше.