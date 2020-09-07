Местный житель заподозрил рабочих в продаже плитки для капремонта их дома. Те ответили, что отдают жильцам, которые хотят делать ремонт сами 07.09.2020 ZELENOGRAD.RU

5 сентября жительница корпуса 164 вызвала полицию, увидев, как рабочие грузят в багажники машин упаковки плитки и пакеты со строительными смесями. Эти материалы, по ее словам, предназначались для капитального ремонта их дома — плиткой должны были облицовывать балконы.

Когда материалы стали загружать в первую машину, сначала она не обратила внимания, но потом задумалась: зачем перевозить плитку в багажнике, если другой дом, который нужно облицовывать, совсем рядом? Продажу посторонним она заподозрила, заметив погрузку во вторую машину и услышав, что у рабочего спрашивают цену за один пакет смеси. «300 рублей за мешок», — ответил тот.

«Спросила у рабочих, знает ли их начальство, что происходит. Те сказали, что знает, что все согласовано», — рассказала она. Не поверив, вызвала полицию и написала по этому поводу обращение в префектуру. Одновременно с полицией приехал прораб: «Как будто его предупредили. Полицейские к нему подошли к нему, как к другу, поздоровались. Тот начал отрицать: да нет, да мы просто отдаем плитку тем, кто не хочет, чтобы мы ее укладывали, кто сам хочет себе сделать. Типа за три балкона сразу брали. Потом спросил, какое мое дело. Я ответила, что плачу за капитальный ремонт», — пересказала события местная жительница.

Такое объяснение рабочих вызывает вопросы. Как минимум, непонятно, как документально оформляется такая передача работ. «Зеленоград.ру» направит соответствующий запрос по этому поводу.

Полицейские уехали, дав отписку в том духе, что ей показалось: «Но они не смогли мне доказать, что это не воровство, не показали никаких чеков. И людей, которые забирали плитку, я никогда в этом районе не видела. Да и как они отдают стройматериалы? У них же есть смета, есть список работ, как они потом сдавать их будут?»

Она пояснила, что в их доме работы с этой плиткой еще даже не начаты, хотя облицовку должны закончить в текущем году. Женщина опасается, что если плитку разворуют, то их дом останется без нее вообще или подрядчик начнет просить дополнительные средства из бюджета.

В компании «Эдельвейс», которая ведет капремонт в корпусах 164, 165 и 166, «Зеленоград.ру» сказали, что не знали об этой ситуации и им «очень интересно». Подрядчик предположил, что плитку могли перевозить между стройгородком и «крайним, удаленным корпусом», пообещав также разобраться в ситуации.

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Отдали жителям, чтобы те сами сделали ремонт
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Метки:
микрорайон 1, капитальный ремонт
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