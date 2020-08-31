ДМШ имени Мусоргского

Карантин задержал капремонт здания старейшей зеленоградской музыкальной школы на улице Юности. Основные работы завершены, но предстоит дооборудовать школу, сделать вокруг неё забор и дополнительное освещение.

В сентябре ДМШ имени Мусоргского будет работать, как и в прошлом учебном году, в школе №609 и в своем помещении в корпусе 606. С 1 сентября школа работает в очном режиме, но приводить ли детей на занятия или обучать дистанционно — на выбор родителей. Ремонт закончен, в ДМШ много новшеств, но полностью она пока не оснащена необходимым оборудованием, рассказали «Зеленоград.ру» в администрации школы. Это произошло из-за карантина — на два месяца останавливали поставки. В лучшем случае занятия в здании на улице Юности возобновятся с октября.

Ограждение поставят с четырех сторон здания — таковы нормативные требования. Вход в школу будет, как и сейчас, с улицы Юности, через калитку.