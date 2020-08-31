О планах капитального ремонта сразу двух музыкальных и художественной школы Зеленограда стало известно в прошлом году. На них наложился карантин и результат получился разный. В художественной школе №9 ремонт завершили во всех трёх корпусах, в музыкальной школе имени Мусоргского — нет, а в музыкальной школе на Панфиловском проспекте его так и не начали.
Карантин задержал капремонт здания старейшей зеленоградской музыкальной школы на улице Юности. Основные работы завершены, но предстоит дооборудовать школу, сделать вокруг неё забор и дополнительное освещение.
В сентябре ДМШ имени Мусоргского будет работать, как и в прошлом учебном году, в школе №609 и в своем помещении в корпусе 606. С 1 сентября школа работает в очном режиме, но приводить ли детей на занятия или обучать дистанционно — на выбор родителей. Ремонт закончен, в ДМШ много новшеств, но полностью она пока не оснащена необходимым оборудованием, рассказали «Зеленоград.ру» в администрации школы. Это произошло из-за карантина — на два месяца останавливали поставки. В лучшем случае занятия в здании на улице Юности возобновятся с октября.
Ограждение поставят с четырех сторон здания — таковы нормативные требования. Вход в школу будет, как и сейчас, с улицы Юности, через калитку.
В ДХШ ремонт завершился во всех трех учебных помещениях — в корпусах 435, 1412 и 1802. Открывается отделение керамики — с 1 сентября будет набор в две возрастные группы (возраст учеников уточняется и зависит от набора).
В целом всё сделано, как и планировалось, сказали в администрации школы о ремонте. В частности, появились информационные экраны, щиты с подсветкой, зарядки для телефонов, помещения приспособили для инвалидов.
В начале года планировался и капитальный ремонт ДМШ №71 на Панфиловском проспекте, но его перенесли на 2021 год.
Музыкальные и художественные школы работают с теми же ограничениями, что и общеобразовательные — то есть, с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.