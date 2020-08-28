Началось тестирование нового приложения «Метро Москвы». В нем можно персонализировать карту «Тройка» 28.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Мэрия приглашает москвичей присоединиться к тестированию приложения Метро Х — нового приложения метрополитена. Самое важное из объявленных новшеств — возможность персонализировать карту «Тройка».

В личном кабинете нового приложения можно привязать несколько карт «Тройка», дать каждой имя и переносить баланс между ними. Теперь не страшно потерять карту.

Также пассажиры могут просматривать историю своих поездок и пополнений, узнавать статус обращений и бонусный баланс карты в программе лояльности «Город», получать спецпредложения. Улучшен функционал пополнения карт: теперь в приложении можно купить все типы билетов, пополнить карту, а также подключить автопополнение (и на iOS тоже).

Для участия в тестировании нужно заполнить заявку на сайте mobile.mosmetro.ru. Когда можно будет начать тестирование после заполнения формы, пока неизвестно - корреспондент "Зеленоград.ру" зарегистрировался, но не получил ответа. Тестирование продлится до 1 октября, после чего, видимо, новое приложения станет доступным для всех. 

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Метки:
общественный транспорт, оплата проезда, карта "тройка"
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