Также пассажиры могут просматривать историю своих поездок и пополнений, узнавать статус обращений и бонусный баланс карты в программе лояльности «Город», получать спецпредложения. Улучшен функционал пополнения карт: теперь в приложении можно купить все типы билетов, пополнить карту, а также подключить автопополнение (и на iOS тоже).

Для участия в тестировании нужно заполнить заявку на сайте mobile.mosmetro.ru. Когда можно будет начать тестирование после заполнения формы, пока неизвестно - корреспондент "Зеленоград.ру" зарегистрировался, но не получил ответа. Тестирование продлится до 1 октября, после чего, видимо, новое приложения станет доступным для всех.