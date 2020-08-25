500 деревьев посадят в Зеленограде осенью. Список адресов 25.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Работы по посадке деревьев и кустов в октябре-ноябре заказал департамента природопользования. Основной объем посадок придется на промзону Алабушево, но немного посадят и во дворах.

Во дворах посадят 11 деревьев и 400 кустов:

  • корпуса 106 и 107 Г — кусты кизильника
  • корпус 200А — клен и кусты барбариса
  • корпус 424 — красный дуб
  • корпуса 512, 704 и 705 — кусты барбариса
  • корпус 808 — красный клен и кусты пузыреплодника
  • корпус 919 — рябину
  • корпус 921 — две ивы
  • дома 3,4,5 на площади Юности — кусты роз и ирги.

Эти работы заказаны столичным департаментом природопользования в рамках проекта «Наше дерево». Суть его в том, что каждый новорожденный москвич вместе со свидетельством о рождении получает сертификат на высадку именного дерева. Чтобы воспользоваться сертификатом, родители оставляют заявку на портале mos.ru. Специалисты службы озеленения связываются с ними и приглашают на высадку именного дерева. Правда, изначально в проекте шла речь о посадках деревьев не рядом с домом, а в парках.

Более масштабно осенью собираются озеленить улицу Конструктора Лукина — это проезд на территории промзоны в Алабушево. Здесь посадят 492 дерева и 3960 кустов.

Работы подразумевают и уход за зелеными насаждениями с восстановлением неприжившихся — до 20 ноября 2023 года.

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