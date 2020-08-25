В двух зеленоградских «Перекрестках» начали принимать батарейки на переработку 25.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Специальные контейнеры поставили в магазинах «Перекресток», расположенных в корпусах 900 и 1549. Они бело-зеленого цвета с надписью «утилизация батареек».

Вывозит и перерабатывает собранные батарейки челябинская компания «Мегаполисресурс», сообщает Х5 Retail Group. Переработка происходит в четыре этапа: сначала батарейки разделяются на восемь химических типов при помощи «конвейера механической сортировки, оснащённого искусственным интеллектом». После этого отсортированные батарейки дробятся, железная оболочка отделяется магнитным сепаратором от внутреннего содержимого. Далее полученный материал растворяется с выделением чистых веществ.

Продукты переработки применяются в различных сферах. Например, диоксид марганца добавляют в качестве пигмента для тротуарной плитки и кирпичей, цинк — в краску в качестве противокоррозионного элемента. Железо повторно используется в чёрной металлургии.

Всего контейнеры для сбора батареек установили в 62-х «Перекрестках» в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Старом Осколе. Это пилотный проект, по итогам которого Х5 решит, ставить ли такие контейнеры и в других своих магазинах.

Отработанные батарейки также принимают в магазинах «ВкусВилл» и «М.Видео» (в ТК «Панфиловский» и 10-м микрорайоне).

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Метки:
микрорайон 9, вывоз и утилизация мусора, микрорайон 15, раздельный сбор, магазин перекресток, Корпус 900, Корпус 1549
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