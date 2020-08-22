Участники программы лояльности «Город» смогут перевести баллы с карты «Тройка» на баланс мобильного телефона. Услуга доступна для клиентов операторов МТС, Мегафон, Билайн, Yota и Tele2.

Чтобы пополнить баланс бонусами, нужно зайти в мобильное приложение «Город», через главный экран зайти в магазин. Там вы попадёте на экран оплаты телефона, нажав на баннер, либо можно перейти в раздел «Услуги».

Минимальная сумма платежа — 10 рублей, максимальная сумма одной операции — одна тысяча рублей. В день можно перевести не больше 10 тысяч рублей, в месяц — не больше 30 тысяч.

В начале августа программу лояльности «Город» расширили: теперь пассажирам начисляют бонусы за пополнение билетов «Единый» на 60 поездок или на 30, 90 и 365 дней. За каждую покупку пассажир получит три процента от суммы на свой бонусный счет.

«Город» — это бонусная программа, с помощью которой москвичи могут пользоваться бонусами и скидками от магазинов, аптек, ресторанов, химчисток, частных клиник, салонов красоты, кинотеатров и других партнеров программы, а также совершать бесплатные поездки в общественном транспорте.