В 8 микрорайоне из-за упавшего на балкон окурка пенсионерка надышалась дымом
Утром 20 августа местные жители заметили дым в лесопарке напротив дома 19 на Алабушевской улице. Прибывший пожарно-спасательный отряд 212 Москвы обнаружил горящие сухие поваленные деревья. По данным пожарных, причиной возгорания стал брошенный кем-то незатушенный окурок.
ПСО 212
ПСО 212
Пожарные обращают внимание, что в лесу много поваленных деревьев, и при хулиганских действиях или неосторожном обращении с огнем они могут стать источником серьезного пожара.
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