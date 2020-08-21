В лесопарке из-за брошенного окурка загорелись поваленные деревья 21.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Утром 20 августа местные жители заметили дым в лесопарке напротив дома 19 на Алабушевской улице. Прибывший пожарно-спасательный отряд 212 Москвы обнаружил горящие сухие поваленные деревья. По данным пожарных, причиной возгорания стал брошенный кем-то незатушенный окурок.

Пожарные обращают внимание, что в лесу много поваленных деревьев, и при хулиганских действиях или неосторожном обращении с огнем они могут стать источником серьезного пожара.

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Метки:
пожары, улица алабушевская
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