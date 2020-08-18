В разговоре с РБК в конце июля эксперты с помощью методов математического моделирования предположили, что вторую волну коронавируса запустят иногородние студенты, которые вернутся с летних каникул. Из-за этого число заболевших в Москве и Петербурге в период с 10 по 14 сентября может вырасти на 15-20%

Собеседники РИА «Новости» ждут вторую волну в октябре, тогда число новых случаев в Москве может подняться до нескольких тысяч в день. Сергей Собянин ранее отмечал, что в столице не идет речи о возможности второй волны, а рост в ряде российских городов связан с тем, что там еще не пошла на спад первая волна.

11 августа в России была зарегистрирована вакцина для профилактики коронавируса. Она будет производиться на заводе «Биннофарм» в Зеленограде. Опрос среди читателей «Зеленоград.ру» показал, что 84 процента (из 1800 участников) не намерены делать себе эту прививку.