Число выздоровевших от ковида с каждым днем становится больше числа новых зараженных. Например, за последние сутки выявили 693 новых случая заражения, при этом выздоровели 1155 человек. В результате 17 августа количество активных случаев болезни коронавирусом в Москве стало меньше 50 тысяч человек.
Так, на сегодняшний день в столице всего выявлено 252,7 тысячи зараженных, из них 199,1 тысячи выздоровели, 4,7 тысяч умерли. Таким образом, сейчас число активных случаев болезни — 49 963 человека.
Пик заболеваемости в столице по официальной статистике пришелся на май. В этом месяце число новых зараженных выросло с 3,5 тысяч (1 мая) в день до 6,7 тысяч (7 мая). После первой недели число новых случаев начало сокращаться: 1 июня было 2297 новых случаев, 1 июля — 1796, 1 августа — 1413. Число выздоровевших начало резко преобладать с 20 мая: тогда их было 5440 (при 2,7 тысячах новых заболевших).
С 26 июля график новых случаев стал практически прямой линией: каждый день в Москве выявлялось не меньше 664 и не больше 695 случаев. При этом данных о количестве сделанных тестов на ковид нет, публикуется только общее число тестов на Россию — 32 миллиона.
В разговоре с РБК в конце июля эксперты с помощью методов математического моделирования предположили, что вторую волну коронавируса запустят иногородние студенты, которые вернутся с летних каникул. Из-за этого число заболевших в Москве и Петербурге в период с 10 по 14 сентября может вырасти на 15-20%
Собеседники РИА «Новости» ждут вторую волну в октябре, тогда число новых случаев в Москве может подняться до нескольких тысяч в день. Сергей Собянин ранее отмечал, что в столице не идет речи о возможности второй волны, а рост в ряде российских городов связан с тем, что там еще не пошла на спад первая волна.
11 августа в России была зарегистрирована вакцина для профилактики коронавируса. Она будет производиться на заводе «Биннофарм» в Зеленограде. Опрос среди читателей «Зеленоград.ру» показал, что 84 процента (из 1800 участников) не намерены делать себе эту прививку.