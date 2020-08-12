Шестилетнего Тимофея готовили к школе — в сентябре он должен был пойти в первый класс. Перед этим нужно было сделать все необходимые прививки, на днях его привили от кори в зеленоградской детской поликлинике. Мальчику стало плохо вскоре после процедуры. Родители вызвали «скорую», но прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть, сообщил телеграм-канал Mash.

Департамент здравоохранения отрицает связь между прививкой и гибелью мальчика, опираясь на предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы. «Причиной смерти стала внезапная остановка сердца из-за тяжелой врождённой патологии», — говорится в официальном заявлении.

Прививку от кори Тимофею делали «в экспертном специализированном учреждении, где в том числе проводится вакцинация детей с различными патологиями». Учитывая патологию, перед процедурой ребёнка тщательно осмотрели несколько специалистов — никаких противопоказаний к вакцинации не выявили. Все предыдущие прививки Тимофей переносил хорошо, и родители подписали согласие на процедуру. Врачи также дали им также рекомендации по поствакцинальному периоду.

Тимофей умер через три дня после прививки, а не через сутки, как сообщал Mash. Любые же возможные осложнения (незначительное повышение температуры, сыпь, насморк) появляются лишь в ближайшие часы после вакцинации, поэтому не могут стать причиной смерти, говорится в опровержении. «За последние десятки лет в России не было зафиксировано ни одного летального случая, связанного с прививкой от кори», — подчёркивает департамент.



Ведомство не уточняет, где именно произошла трагедия, однако источник в медицинских кругах подтвердил «Зеленоград.ру», что это случилось в Зеленограде.