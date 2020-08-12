Шестилетний зеленоградец умер после прививки от кори. Департамент здравоохранения опроверг связь между процедурой и смертью 12.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Шестилетнего Тимофея готовили к школе — в сентябре он должен был пойти в первый класс. Перед этим нужно было сделать все необходимые прививки, на днях его привили от кори в зеленоградской детской поликлинике. Мальчику стало плохо вскоре после процедуры. Родители вызвали «скорую», но прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть, сообщил телеграм-канал Mash.

Департамент здравоохранения отрицает связь между прививкой и гибелью мальчика, опираясь на предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы. «Причиной смерти стала внезапная остановка сердца из-за тяжелой врождённой патологии», — говорится в официальном заявлении.

Прививку от кори Тимофею делали «в экспертном специализированном учреждении, где в том числе проводится вакцинация детей с различными патологиями». Учитывая патологию, перед процедурой ребёнка тщательно осмотрели несколько специалистов — никаких противопоказаний к вакцинации не выявили. Все предыдущие прививки Тимофей переносил хорошо, и родители подписали согласие на процедуру. Врачи также дали им также рекомендации по поствакцинальному периоду.

Тимофей умер через три дня после прививки, а не через сутки, как сообщал Mash. Любые же возможные осложнения (незначительное повышение температуры, сыпь, насморк) появляются лишь в ближайшие часы после вакцинации, поэтому не могут стать причиной смерти, говорится в опровержении. «За последние десятки лет в России не было зафиксировано ни одного летального случая, связанного с прививкой от кори», — подчёркивает департамент.

Ведомство не уточняет, где именно произошла трагедия, однако источник в медицинских кругах подтвердил «Зеленоград.ру», что это случилось в Зеленограде.

Читайте также
Из-за роста заболеваемости ОРВИ прививки против гриппа начнут делать раньше
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дети, происшествия, смерть, прививки, несчастный случай
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Автопром в России уже не спасти, а стекло можно». Как Алексей Дрождин создает прекрасные вещи из стекла и пытается сохранить эту традицию Истории
Профессор Бертовский: «Корысть, жестокость и непорядочность — это всё не про юристов» Партнерский материал
Почему в Зеленограде не стоит пользоваться кухонными измельчителями бытовых отходов Истории
На Ленинградке появилось граффити с белорусским флагом и надписью «Мы — они» Жизнь
Шестилетний зеленоградец умер после прививки от кори. Департамент здравоохранения опроверг связь между процедурой и смертью Новости
Когда жители зеленоградских пятиэтажек переедут в новые дома. Определены сроки для каждого дома (почти) Новости
Три остановки в разных местах с одним названием? «Мосгортранс» считает, что это нормально Новости
Хулиган измазал солидолом качели в 3-м микрорайоне. Будьте осторожны Новости
Зарегистрирована вакцина от ковида, которую будут делать в Зеленограде. Завод может выпускать 1,5 миллиона доз в год Новости
Контейнер для вторсырья в 17-м микрорайоне закрыли на замок, оставив маленькое отверстие. Но к нему даже нельзя подойти Новости
«Каждый, кто получает высшее образование, увеличивает свой человеческий капитал». Заведующая кафедрой экономики, менеджмента и финансов МИЭТа Галина Ермошина Истории
Из-за роста заболеваемости ОРВИ прививки против гриппа начнут делать раньше Новости
День города — 2020: какая будет программа, если праздник разрешат Гид
Кондитерская «Икавака» закрывается с 1 сентября. Возможно, проект вернется в другом формате Новости
Реанимация горбольницы получила грант в 30 миллионов. Он пойдет на выплаты сотрудникам Новости
Девушка получила ожоги, пытаясь потушить пожар на балконе Новости
Спорткомплекс напротив 14 микрорайона достроят до конца года. В нем будет два бассейна Новости
Началось общественное обсуждение застройки микрорайона ЦИЭ: 20 домов, 10 тысяч жителей, торговые центры, вуз и гараж с парком на крыше Новости
У зеленоградских ланей и чёрных лебедей пополнение Жизнь
В Середниково снимают исторический фильм. На мосту стоит карета, в небе подвешена «луна» Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру