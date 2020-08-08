Сколько чиновников нужно, чтобы содержать парк Победы? Рассказываем на примере ржавчины на ограждении из нержавейки
Кажется, в Зеленограде новая традиция: на ограду новой набережной и сетку габионов в парке Победы молодожены стали вешать свадебные замки.
box.buket
box.buket
До реконструкции свадьбы останавливались в парке, не спускаясь к воде. Сейчас у молодоженов есть повод прогуляться дальше. «Зеленоград.ру» узнает, будут ли срезать замки, когда их накопится много.
Специальное дерево для таких замков появилось в 2009 году у Школьного пруда. По традиции, молодожены должны повесить замок на дерево, а ключик от него бросить в воду озера, чтобы никто не смог нарушить их счастья.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
В 1 и 5 микрорайоне примут портфели, канцтовары и форму для первоклассников из малообеспеченных семей Новости
Начать укладывать новый асфальт в лесопарке между 1 и 5 микрорайоном обещают на следующей неделе. Сейчас там невозможно ходить и не видно рабочих Новости
За запись билетов «Единый» начислят бонусами три процента от суммы. Тем, кто пополнял «Тройку» последние полгода, тоже придет кешбэк Новости
На крышу и внутрь заброшенного здания в 3-м микрорайоне залезают дети. Его ремонт не ведётся Новости
Префектура передумала делать новые парковочные места в 9-м микрорайоне. Как реновация может катастрофически ухудшить ситуацию Истории
Ресторанный комплекс на Крюковской площади получил разрешение на открытие. Пока точно известно о двух ресторанах, которые будут там работать Новости