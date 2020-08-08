До реконструкции свадьбы останавливались в парке, не спускаясь к воде. Сейчас у молодоженов есть повод прогуляться дальше. «Зеленоград.ру» узнает, будут ли срезать замки, когда их накопится много.

Специальное дерево для таких замков появилось в 2009 году у Школьного пруда. По традиции, молодожены должны повесить замок на дерево, а ключик от него бросить в воду озера, чтобы никто не смог нарушить их счастья.