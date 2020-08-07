Та же компания торгует из тележек возле станции Крюково. Она пришла по аукционам. Торговлю планировалось начать в мае, но её задержал карантин. По условиям договоров, победитель платит около 10 тысяч руб. в месяц за право торговать из тележки. Сами тележки дает город. С мая по октябрь основной «тележечный» ассортимент — мороженое и вода, также можно продавать соки, квас и разнообразные снеки: чипсы, сухарики, семечки, орешки, кукурузные палочки и так далее. С октября по май — чай, кофе, пирожки, пончики, булки и те же снеки.