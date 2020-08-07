Тележки стоят в парке Победы у лодочной станции, большой детской площадки и рядом с пляжем.
Такая же появилась возле пляжа на Школьном озере. Тележку в ближайшие дни поставят у Черного озера — она будет работать по выходным.
Ассортимент тележки — питьевая вода в бутылках и мороженое 11-ти видов по 100 рублей за штуку.
Вода не всегда есть, поскольку подвозят её небольшими партиями, и она быстро кончается. Тележки работают примерно с 10:00 до 21:00. Но продавец может уйти и раньше. Корреспондент «Зеленоград.ру» побывал на Школьном озере около восьми вечера — торговлю уже свернули. Кстати, требуются продавцы мороженого: 1200 рублей за выход + 3% от выручки.
Та же компания торгует из тележек возле станции Крюково. Она пришла по аукционам. Торговлю планировалось начать в мае, но её задержал карантин. По условиям договоров, победитель платит около 10 тысяч руб. в месяц за право торговать из тележки. Сами тележки дает город. С мая по октябрь основной «тележечный» ассортимент — мороженое и вода, также можно продавать соки, квас и разнообразные снеки: чипсы, сухарики, семечки, орешки, кукурузные палочки и так далее. С октября по май — чай, кофе, пирожки, пончики, булки и те же снеки.