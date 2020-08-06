На лодочной станции городского пруда открыли прокат велосипедов, веломобилей и электросамокатов 06.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Лодочная станция на городском пруду пополнила прокатный ассортимент. В аренду теперь можно взять не только лодки и катамараны, но и средства для катания по суше. Прайс-лист, написанный от руки, разместили на информационном стенде «офиса» под лодочными расценками.

Для катания по суше

  • Велосипед — 350 рублей час
  • Электросамокат — 400 рублей за 30 минут / 700 рублей за час
  • Электромашинка — 350 рублей за 10 минут / 600 рублей за 20 минут / 1000 рублей за час
  • Веломобиль: одноместный — 300 рублей за полчаса / 500 рублей за час / двухместный — 400 рублей за полчаса / 700 рублей за час

Для катания по воде

Лодки

  • Двухместная— 300 рублей за 30 минут / 500 рублей за час
  • Трёхместная — 400 рублей за 30 минут / 700 рублей за час
  • Четырёхместная — 600 рублей за 300 минут / 1100 рублей за час

Катамараны

  • Двухместный — 450 рублей за 30 минут
  • Четырёхместный 700 рублей за 30 минут

Лодочная станция на городском пруду работает с 10:00 до 21:00 без выходных. Она находится со стороны парка Победы, возле пешеходного моста. Рядом есть парковка (заезд с Центрального проспекта). Ближайшая автобусная остановка — «Парк Победы».

Читайте также
Лодочные станции в Зеленограде и окрестностях. Как доехать, цены, время работы
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
большой городской пруд, прокат, лодочная станция, самокат, велопрокат
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Префектура передумала делать новые парковочные места в 9-м микрорайоне. Как реновация может катастрофически ухудшить ситуацию Истории
На лодочной станции городского пруда открыли прокат велосипедов, веломобилей и электросамокатов Новости
«Наноавтомобиль» на Крюковской эстакаде Новости
Благоустройство в 22 дворах обещают закончить к октябрю. Список адресов Новости
Ресторанный комплекс на Крюковской площади получил разрешение на открытие. Пока точно известно о двух ресторанах, которые будут там работать Новости
«До этого было сорок соревнований и я их все проиграл». Как Данил Кузовков нашел спорт по душе и выиграл чемпионат по воркауту Истории
Перевозчик отменил маршрутку из Зеленограда в Шереметьево Новости
Кажется, мы нашли самое отвратительное место в Зеленограде Жизнь
Балкон на козырьке подъезда построил житель в 18-м микрорайоне. Пришлось демонтировать Новости
До 19 августа у некоторых дорог в Солнечногорском районе запрещено ходить, собирать грибы и ягоды. Здесь обрабатывают химикатами борщевик Новости
«Жилищник» обработал от клещей и грызунов парк у Нижнекаменского пруда. Их предупреждение совсем незаметно Новости
Крытую продуктовую ярмарку предлагают построить в третьем микрорайоне на месте снесенной пятиэтажки. Идет голосование Новости
На Георгиевском проспекте меняют асфальт. Кажется, они закатывают в него плитку, но это не так Новости
В Зеленограде сняли эпизод будущего фильма о знаменитом шахматном матче Карпова — Корчного Новости
Обсуждение проекта застройки ЦИЭ начнется 10 августа в электронном формате. Мэрия хочет построить здесь новый микрорайон Новости
Бахчевые развалы в Зеленограде откроются позже Москвы. Обещанной бесплатной доставки пока тоже нет Новости
10 красивых кошек зеленоградского приюта, которые ждут гостей или новых хозяев Жизнь
Разработчик платформы для онлайн-записи тарифов и услуг на виртуальную сим-карту станет резидентом зеленоградской особой экономической зоны Новости
Навесы на станции Крюково смонтировали без половины гаек. Фото Новости
Владельцам участков рядом с новой взлетно-посадочной полосой Шереметьево заплатили более миллиарда рублей Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру