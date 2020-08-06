Лодочные станции в Зеленограде и окрестностях. Как доехать, цены, время работы
Лодочная станция на городском пруду пополнила прокатный ассортимент. В аренду теперь можно взять не только лодки и катамараны, но и средства для катания по суше. Прайс-лист, написанный от руки, разместили на информационном стенде «офиса» под лодочными расценками.
Для катания по суше
- Велосипед — 350 рублей час
- Электросамокат — 400 рублей за 30 минут / 700 рублей за час
- Электромашинка — 350 рублей за 10 минут / 600 рублей за 20 минут / 1000 рублей за час
- Веломобиль: одноместный — 300 рублей за полчаса / 500 рублей за час / двухместный — 400 рублей за полчаса / 700 рублей за час
Фото: Zelenograd.ru
Фото: Zelenograd.ru
Для катания по воде
Лодки
- Двухместная— 300 рублей за 30 минут / 500 рублей за час
- Трёхместная — 400 рублей за 30 минут / 700 рублей за час
- Четырёхместная — 600 рублей за 300 минут / 1100 рублей за час
Катамараны
- Двухместный — 450 рублей за 30 минут
- Четырёхместный 700 рублей за 30 минут
Лодочная станция на городском пруду работает с 10:00 до 21:00 без выходных. Она находится со стороны парка Победы, возле пешеходного моста. Рядом есть парковка (заезд с Центрального проспекта). Ближайшая автобусная остановка — «Парк Победы».
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