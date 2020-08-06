На Школьном озере возобновили прокат машинок. На чём покататься и сколько стоит 06.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Пункт проката в «Озеропарке» возобновил работу после долгого перерыва, затянувшегося из-за эпидемии коронавируса. На выбор есть машинки как для самых маленьких, так и для взрослых. Также в парке есть батуты.

Покататься

  • Мини-веломобили (для детей от 2 до 5 лет) — 100 рублей за 15 минут
  • Одноместные веломобили (для детей от 5 лет и взрослых) — 200 рублей за 15 минут
  • Двухместные веломобили (для детей, подростков и взрослых) — 300 рублей за 15 минут
  • Одноместные электромобили (для детей от 1 года до 4 лет) — 200 рублей за 10 минут
  • Двухместные электромобили (для детей от 4 до 8 лет) — 300 рублей за 10 минут
  • Электроквадроциклы (для детей от 4 до 7 лет) — 200 рублей за 10 минут

В парке оборудован автогородок, имитирующий реальные дорожные условия в городе, — со специальными знаками дорожного движения, «зебрами», макетами зданий, подземными переходами.

Попрыгать

  • Надувной батут (для детей от 2 лет и старше) — 200 рублей за 15 минут
  • Натяжной батут для прыжков (максимальная нагрузка — 110 килограмм) — 200 рублей за 15 минут

Режим работы (ежедневно)

  • Будни — с 11:00 до 20:30
  • Выходные — с 10:00 до 20:30
  • Технический перерыв — с 14:00 до 15:00

В зависимости от погодных условий режим работы могут менять.

Где находится

«Озеропарк» находится на огороженной территории между Школьным озером и корпусом 1002. Рядом есть парковка.

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Метки:
микрорайон 10, школьное озеро, летний отдых, прокат
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