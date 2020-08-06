На лодочной станции городского пруда открыли прокат велосипедов, веломобилей и электросамокатов
Пункт проката в «Озеропарке» возобновил работу после долгого перерыва, затянувшегося из-за эпидемии коронавируса. На выбор есть машинки как для самых маленьких, так и для взрослых. Также в парке есть батуты.
Покататься
- Мини-веломобили (для детей от 2 до 5 лет) — 100 рублей за 15 минут
- Одноместные веломобили (для детей от 5 лет и взрослых) — 200 рублей за 15 минут
- Двухместные веломобили (для детей, подростков и взрослых) — 300 рублей за 15 минут
- Одноместные электромобили (для детей от 1 года до 4 лет) — 200 рублей за 10 минут
- Двухместные электромобили (для детей от 4 до 8 лет) — 300 рублей за 10 минут
- Электроквадроциклы (для детей от 4 до 7 лет) — 200 рублей за 10 минут
В парке оборудован автогородок, имитирующий реальные дорожные условия в городе, — со специальными знаками дорожного движения, «зебрами», макетами зданий, подземными переходами.
Попрыгать
- Надувной батут (для детей от 2 лет и старше) — 200 рублей за 15 минут
- Натяжной батут для прыжков (максимальная нагрузка — 110 килограмм) — 200 рублей за 15 минут
Режим работы (ежедневно)
- Будни — с 11:00 до 20:30
- Выходные — с 10:00 до 20:30
- Технический перерыв — с 14:00 до 15:00
В зависимости от погодных условий режим работы могут менять.
Где находится
«Озеропарк» находится на огороженной территории между Школьным озером и корпусом 1002. Рядом есть парковка.
Мини-веломобиль
Фото: zelkultura.ru
Одноместные веломобили
Фото: zelkultura.ru
Двухместный веломобиль
Фото: zelkultura.ru
Одноместные электромобили
Фото: zelkultura.ru
Двухместные электромобили
Фото: zelkultura.ru
Электроквадроциклы
Фото: zelkultura.ru
Надувной батут
Фото: zelkultura.ru
Батуты для прыжков
Фото: культурный центр "Доброволец" / zelkultura.ru
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