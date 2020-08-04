До 15 августа у дорог в Солнечногорском районе борщевик будут опрыскивать гербицидами. В это время, а также в течение трех дней после обработки рядом с дорогами запрещается ходить, собирать грибы и ягоды (на расстоянии до 30 метров от дороги), а также косить сено и пасти скот.

Для обработки используют сертифицированный препарат, содержащий сульфометурон-метил. Обработку проводят «на отдельных участках в полосе отвода автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения», сообщили в районной администрации. Точный список участков для обработки не публикуется. Представитель «Мосавтодора», чей подрядчик будет заниматься обработкой, пояснила, что полный список дорог прописан в контракте и весьма объемен. По ее словам, непосредственные участки будут определять на местах, «обрабатывать будут все участки, поросшие борщевиком». Все участки обозначат предупреждающими табличками.

В отличии от области, в Москве обрабатывать химикатами борщевик нельзя. При этом на заседании 22 июля депутаты Московской городской думы приняли закон, вводящий штрафы за борщевик на земельных участках. За непроведение собственниками или правообладателями земли мероприятий по удалению борщевика можно получить предупреждение или штраф: для граждан — 2-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 20-50 тысяч рублей, для юридических лиц — 150-700 тысяч рублей (размер штрафа будет зависеть от площади участка и числа рецидивов). Предполагается, что штрафовать будут всех: и федералов, и частников, и муниципальные образования. Закон уже действует.

Правда, не до конца решенным остался вопрос, какое ведомство будет следить за исполнением новых правил. Как отметили депутаты, «службы мэрии» сказали, что они не могут точно определить, борщевик перед ними или не борщевик.