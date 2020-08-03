Людям старше 40 лет дали выходной для диспансеризации. Им сохранят зарплату за это время
До конца августа в зеленоградских поликлиниках проходит скрининговая программа по ранней диагностике самых распространенных видов онкологии: рака груди, шейки матки, кишечника и предстательной железы.
Пройти обследование можно по московскому полису ОМС по следующим адресам:
- корпус 2042 — запись по телефону 8-499-210-33-43
- корпус 225, строение 1 — 8-499-736-84-03
- корпус 1460, строение 1 — 8-499-717-03-83
- корпус 911 — 8-499-731-43-56
Бесплатно проведут такие исследования:
- УЗИ молочных желез (женщины от 18 до 39 лет, проводится на 5-10 дни менструального цикла)
- Маммография (женщины 40 лет и старше, проводится на 5-10 дни менструального цикла)
- Цитологическое исследование мазка для выявления заболеваний шейки матки (женщины старше 18 лет, проводится минимум после пяти дней после окончания менструации)
- Исследование кала на скрытую кровь (женщины и мужчины старше 40 лет, лучше исключить белковую пищу за три дня до сдачи биоматериала)
- Анализ крови на простатспецифический антиген — ПСА (мужчины старше 45 лет, натощак, перед этим исключить половые контакты и употребление алкоголя, избегать физических и эмоциональных нагрузок в течение двух суток до сдачи крови).
Скрининг проводится отдельной акцией, так как плановая диспансеризация пока приостановлена из-за коронавируса. Результаты обследований будут в электронной медицинской карте пациента на mos. ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». При необходимости дальнейших исследований с пациентом свяжется врач и отправит на дальнейшую диагностику.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Разработчик платформы для онлайн-записи тарифов и услуг на виртуальную сим-карту станет резидентом зеленоградской особой экономической зоны Новости
Владельцам участков рядом с новой взлетно-посадочной полосой Шереметьево заплатили более миллиарда рублей Новости
В колонии Зеленограда создадут первый в Москве участок для осужденных к принудительным работам. Его откроют до конца сентября Новости
Поварам зеленоградских школ выплатили долг по зарплате после вынужденного простоя во время карантина Новости
Мэрия подтвердила, что усилила контроль за использованием масок. В каких магазинах Зеленограда не обслуживают людей без них Новости
Салон красоты в 16 микрорайоне съезжает после 11 лет работы. Им не дали скидку на аренду из-за карантина Новости
Как устроены семейные НЕшколы для детей с особенностями — рассказывает нейропсихолог Партнерский материал
Собственники новостроек в 3 микрорайоне не могут жить в своих квартирах — им не включают горячую воду Новости
Бесплатные фитнес-занятия организовали на Школьном озере каждую субботу. Новый проект открыт для всех желающих Новости
Как деревня Андреевка разрослась с пяти дворов до нынешних размеров. Первая часть почти пятисотлетней истории Истории