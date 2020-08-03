В поликлиниках до конца августа бесплатно проверят на онкологию 03.08.2020 ZELENOGRAD.RU

До конца августа в зеленоградских поликлиниках проходит скрининговая программа по ранней диагностике самых распространенных видов онкологии: рака груди, шейки матки, кишечника и предстательной железы.

Пройти обследование можно по московскому полису ОМС по следующим адресам:

  • корпус 2042 — запись по телефону 8-499-210-33-43
  • корпус 225, строение 1 — 8-499-736-84-03
  • корпус 1460, строение 1 — 8-499-717-03-83
  • корпус 911 — 8-499-731-43-56

Бесплатно проведут такие исследования:

  • УЗИ молочных желез (женщины от 18 до 39 лет, проводится на 5-10 дни менструального цикла)
  • Маммография (женщины 40 лет и старше, проводится на 5-10 дни менструального цикла)
  • Цитологическое исследование мазка для выявления заболеваний шейки матки (женщины старше 18 лет, проводится минимум после пяти дней после окончания менструации)
  • Исследование кала на скрытую кровь (женщины и мужчины старше 40 лет, лучше исключить белковую пищу за три дня до сдачи биоматериала)
  • Анализ крови на простатспецифический антиген — ПСА (мужчины старше 45 лет, натощак, перед этим исключить половые контакты и употребление алкоголя, избегать физических и эмоциональных нагрузок в течение двух суток до сдачи крови).

Скрининг проводится отдельной акцией, так как плановая диспансеризация пока приостановлена из-за коронавируса. Результаты обследований будут в электронной медицинской карте пациента на mos. ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». При необходимости дальнейших исследований с пациентом свяжется врач и отправит на дальнейшую диагностику.

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Метки:
карантин, Городская клиническая больница имени М.П.Кончаловского
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