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Людям старше 40 лет дали выходной для диспансеризации. Им сохранят зарплату за это время 03.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Владимир Путин подписал закон о введении выходного для диспансеризации работников старше 40 лет, сообщает ТАСС. Теперь у них есть один день каждый год, чтобы пройти обследования. Закон вступит в силу с 10 августа.

В этот выходной за работниками сохраняется место работы и средний заработок. После обследований сотрудник должен будет предоставить работодателю справки медицинских организаций, подтверждающие прохождение им диспансеризации. Уточняется, что закон не распространяется на работающих пенсионеров.

С 1 января 2019 года аналогичные правила внесены в Трудовой кодекс. С прошлого года работодатель обязан по письменному заявлению сотрудника дать ему оплачиваемые день для прохождения диспансеризации — но только раз в три года. Это не зависит от возраста сотрудника и тоже сохраняет за ним средний заработок. Для работников предпенсионного возраста допускается дать два выходных.

Предложения о дополнительном выходной за счет работодателя были еще в 2015 году. По подсчетам тех лет, поправки обошлись бы российскому бизнесу в 30 млрд рублей. Врачи продолжали настаивать на необходимости этих трат, подчеркивая, что диспансеризацию проходит меньше трети работающих граждан.

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Мне меньше 40, но тоже нужен выходной
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Метки:
больница
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Обсуждение
A T
4 часа назад
Вроде и социалка, но "за счёт работодателя". Интересно.
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