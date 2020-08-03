Владимир Путин подписал закон о введении выходного для диспансеризации работников старше 40 лет, сообщает ТАСС. Теперь у них есть один день каждый год, чтобы пройти обследования. Закон вступит в силу с 10 августа.

В этот выходной за работниками сохраняется место работы и средний заработок. После обследований сотрудник должен будет предоставить работодателю справки медицинских организаций, подтверждающие прохождение им диспансеризации. Уточняется, что закон не распространяется на работающих пенсионеров.

С 1 января 2019 года аналогичные правила внесены в Трудовой кодекс. С прошлого года работодатель обязан по письменному заявлению сотрудника дать ему оплачиваемые день для прохождения диспансеризации — но только раз в три года. Это не зависит от возраста сотрудника и тоже сохраняет за ним средний заработок. Для работников предпенсионного возраста допускается дать два выходных.

Предложения о дополнительном выходной за счет работодателя были еще в 2015 году. По подсчетам тех лет, поправки обошлись бы российскому бизнесу в 30 млрд рублей. Врачи продолжали настаивать на необходимости этих трат, подчеркивая, что диспансеризацию проходит меньше трети работающих граждан.