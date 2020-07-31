В каких магазинах Зеленограда не обслуживают людей без масок

Сейчас в метро пассажиров без масок останавливают и требуют их надеть или купить. Это происходит уже за линией турникетов, сообщает «Эхо Москвы».

По данным радиостанции, в сети магазинов «Вкусвилл» покупателю откажут в обслуживании, если на нём нет маски. Для этого есть вариант пробивать товар на специальной кассе самообслуживания. В «Ленте» по громкой связи предупреждают покупателей о необходимости соблюдать дистанцию в полтора метра и носить маски и перчатки.

Читатели «Зеленоград.ру» поделились своими наблюдениями из разных магазинов. Так, 30 июля на Крюковский рынок не пускали покупателей без масок, причем охрана стояла на всех входах. Из-за этого кто-то отправился на рынок в 16 микрорайон, где маски не требовали.

«Из Вкусвилла выгоняют прям с порога. Кстати, тех, кто носит маску правильно, очень мало. В основном эта одна и та же тряпочка несколько дней подряд. Хорошо, если в конце дня стирается. Бесплатные одноразовые нигде на входе в магазин я не встречала. И значит это вопрос именно штрафов, а не здоровья граждан», — написала одна из местных жительниц. Другой предложили купить маску за 15 рублей, однако она не стала: «Просто ушла. Летом маска превращается в источник заражения туберкулезом, а перчатки в рассадник грибка. Пусть сами ходят».

Бесплатные маски есть в «Зеленопарке» при входе в каждый магазин, сообщают читатели.

Отказали в обслуживании также в KFC и в «Атаке. В «Ашане» мужчине без маски отказались пробивать товары, но предложили купить ее прямо на кассе. По словам очевидца, в «Перекрестках» у покупателей не требуют находиться в маске. Отказались обслуживать покупателя без маски в сетевом магазине «Верный» в 5-м микрорайоне.