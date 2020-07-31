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Магазины отказываются обслуживать посетителей без масок из-за проверок Роспотребнадзора 31.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Кассиры «Пятерочки» в корпусе 1627 предупреждают покупателей, что больше не будут обслуживать клиентов без масок и перчаток, сообщил читатель «Зеленоград.ру». Это происходит по всей Москве из-за начавшихся проверок Роспотребнадзора. В «Азбуке вкуса» из-за этого просят надеть маску хотя бы на кассе на время оплаты покупок. Если у покупателя нет маски, ее выдают.

Член Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале также указал, что некоторым пришедшим без средств защиты уже отказали в обслуживании: «Сотрудники магазинов объясняют это начинающимися проверками Роспотребнадзора. В ряде случаев посетителей предупредили, что массово штрафовать собираются, прежде всего, покупателей».

Общественная служба новостей отмечает, что распоряжение о масштабных проверках мэр Москвы дал из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Магазины будут подлежать закрытию, если зафиксируют нарушение санитарных норм: нахождение в торговых точках посетителей и персонала без масок и перчаток, отсутствие дезинфицирующих средств и ламп для обеззараживания воздуха. Также спущенная маска приравнивается к ее отсутствию.

30 июля стало известно, что в Восточном административном округе «Пятерочку» опечатали за несоблюдение масочного режима. Причем проверка Роспотребнадзора прошла, как отмечается, «после жалоб». В супермаркете не было бактерицидных облучателей, дезинфекция контактных поверхностей проводилась слишком редко.

Представитель Роспотребнадзора Екатерина Давыдова сообщила, что ведомство не может оштрафовать магазин, если масок нет на покупателях. Но если масок или перчаток не будет на продавцах, юрлицо заплатит от 200 до 500 тысяч рублей или закроется на срок до трех месяцев.

29 июля Роспотребнадзор сообщил о наказании «Магнита» в Северном административном округе. Здесь также не было бактерицидных облучателей, частично отсутствовала разметка для соблюдения социальной дистанции, не дезинфицировались вентиляция и системы кондиционирования. Неудовлетворительным признали качество очистки оборудования, производственных поверхностей и полов. Магазин оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Как сообщает Эхо Москвы, московские власти выписали магазинам столицы штрафов более чем на 300 миллионов рублей за нарушение масочного режима. За нарушение требований по обязательному ношению масок в общественном месте физлицам грозят штрафы в сумме от 1000 до 30 тысяч рублей.

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Обсуждение
Торопов
2 часа назад
Эхо, в плане нагнетания маразма и паранойи,и "любви" к Собянину обскакало даже быдло-ток-шоу госканалов. При этом сам мэр открыто находится общ.местах без маски перед телекамерами. Лицемерие опять набирает обороты...
Майкл Маерс
1 час назад
В магазине "Атак" в к.1801 охранник на входе предупреждает,что без маски не обслуживают. Пройти то можно,но без маски товар на кассе пробивать не будут,а указывают куда то направо где продаются маски.Где именно не знаю,у меня своя была.
A T
16 минут назад
В Перекрёстках вижу, что, наверное, большинство без масок и не соблюдают дистанцию, им всё продают.
Насчёт масок в местах скопления людей понятно - значительная часть слюны и слизи остаётся при человеке. Только бы маски были чистыми. Но какой толк от перчаток, с которыми люди уже запарились весной? Вроде есть знакомое с детства: немытыми руками не брать еду, не трогать лицо и особенно глаза, соблюдать гигиену рук и поверхностей. Просто при обработке поверхностей, допустим, дезинфицирующим средством в перчатках образуется эта гадость, т.н. перчаточный сок, всё равно нужно сразу помыть руки. Можно надевать в магазин рабочие тканевые, но какой смысл - наоборот собирать грязь. Какая-то альтернативная физиология рулит в 2020-м - то "сидитедома!!!11", когда есть возможность безопасно гулять, то перчатки, то "занятия спортом" в масках.
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