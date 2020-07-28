Сколько именно новых рабочих мест появится на площадке после этого, в компании сказать не смогли: набирать персонал будут параллельно с открытием новых машинных залов. Сроки этапов строительства пока тоже неизвестны — коронавирус изменил планы компании. В пресс-службе компании-резидента уточнили, что новых работников они хотели бы набрать «преимущественно из жителей Зеленограда»: город и так удален от Москвы, а сама площадка находится еще дальше, до нее тоже нужно ехать. А платить за каждую поездку на работу из Москвы «по 800 рублей было бы перебором». «Мы всегда приветствуем, чтобы это были жители Зеленограда, это целесообразно и для нас (не будет опозданий на работу), и людям будет удобно», — добавили в дата-центре.

Сейчас в центре 660 стоек, размещенными в машинных залах общей площадью два гектара. К концу 2023 года компания планирует заполнить производственную мощность объекта и увеличить число стоек до 2280. Строить новые корпуса для этого не придется, место для новых стоек было заложено изначально.

Дата-центр GreenBush DC в Алабушево входит в топ-15 самых крупных центров обработки данных России наряду с КРОКом, DataLine и Xcellerate. При запуске проекта компания уже направила на развитие 3,7 миллиардов. Резидент ОЭЗ поддерживает работу более 200 компаний, среди них российские предприятия микроэлектроники, облачные провайдеры и представители госсектора, ведущие операторы «Ростелеком», Dataplanet, и «ЭР-Телеком Холдинг».