Новый резидент особой экономической зоны компания «НГ-Прогресс» вложит 320 миллионов рублей в производство нефтедобывающего оборудования. Оно позволит осваивать месторождения, которые ранее были нерентабельны. К строительству инвестор приступит весной 2021 года и завершит в начале 2023 года. Проект даст 40 новых рабочих мест: специалистов будут привлекать из Зеленограда и других регионов, а зарплату обещают «в рамках требуемых экономических норм».

В Алабушево новый резидент построит производственный комплекс общей площадью более трех тысяч квадратных метров. Инвестор откроет собственное конструкторское бюро, так что у крупных российских нефтяных компаний будет возможность делать индивидуальные заказы.

Собственные разработки позволят российским нефтяникам не зависеть от зарубежной продукции, пояснил «Зеленоград.ру» директор компании Дмитрий Кутин: «Импортное сегодня есть, а завтра они могут его не отгружать по каким-либо причинам, в том числе из-за санкций. А мы ни от кого не зависим, никому ничего не должны, работаем в России». Сейчас, по его словам, активные запасы нефти выработаны на 65%, в то время как трудноизвлекаемые запасы — на 35%.

Он не исключает, что в дальнейшем попробует экспортировать свою продукцию, но конкретных планов пока не строит.

Планируется, что к 2023 году «НГ- Прогресс» начнет производить не менее десяти наименований оборудования, например, оборудование для закачивания нефтяных скважин и гидравлического разрыва пласта нефтяных месторождений. Производство оборудования в России должно снизить стоимость продукции в среднем на 10% от рыночной стоимости, а объем налогов в бюджеты всех уровней в ближайшие 10 лет составит более 405 миллионов.

Набор и поиск специалистов компания пока не ведет, так как строительство еще даже не начато.