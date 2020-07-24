В Алабушево построят производство оборудования для добычи нефти из нерентабельных месторождений. Проект даст 40 новых рабочих мест 24.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Новый резидент особой экономической зоны компания «НГ-Прогресс» вложит 320 миллионов рублей в производство нефтедобывающего оборудования. Оно позволит осваивать месторождения, которые ранее были нерентабельны. К строительству инвестор приступит весной 2021 года и завершит в начале 2023 года. Проект даст 40 новых рабочих мест: специалистов будут привлекать из Зеленограда и других регионов, а зарплату обещают «в рамках требуемых экономических норм».

В Алабушево новый резидент построит производственный комплекс общей площадью более трех тысяч квадратных метров. Инвестор откроет собственное конструкторское бюро, так что у крупных российских нефтяных компаний будет возможность делать индивидуальные заказы.

Собственные разработки позволят российским нефтяникам не зависеть от зарубежной продукции, пояснил «Зеленоград.ру» директор компании Дмитрий Кутин: «Импортное сегодня есть, а завтра они могут его не отгружать по каким-либо причинам, в том числе из-за санкций. А мы ни от кого не зависим, никому ничего не должны, работаем в России». Сейчас, по его словам, активные запасы нефти выработаны на 65%, в то время как трудноизвлекаемые запасы — на 35%.

Он не исключает, что в дальнейшем попробует экспортировать свою продукцию, но конкретных планов пока не строит.

Планируется, что к 2023 году «НГ- Прогресс» начнет производить не менее десяти наименований оборудования, например, оборудование для закачивания нефтяных скважин и гидравлического разрыва пласта нефтяных месторождений. Производство оборудования в России должно снизить стоимость продукции в среднем на 10% от рыночной стоимости, а объем налогов в бюджеты всех уровней в ближайшие 10 лет составит более 405 миллионов.

Набор и поиск специалистов компания пока не ведет, так как строительство еще даже не начато.

Читайте также
Лабораторно-промышленные корпуса на площадке «Алабушево» ОЭЗ начинают сдавать в аренду. Кого ждут в арендаторы и на каких условиях
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
особая экономическая зона, промзона алабушево
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
В Алабушево построят производство оборудования для добычи нефти из нерентабельных месторождений. Проект даст 40 новых рабочих мест Новости
Борщевик, Немцов, пособия и пенсионный возраст. Что обсуждали в Мосгордуме перед каникулами и как голосовал наш депутат Новости
«Предлагали коммерческую недвижимость по цене подвала». Кафе «Андерсон» закрылось окончательно из-за несогласия с размером аренды Новости
В каких зеленоградских домах заменят лифты в 2021 и 2022 году Новости
Как пленные немцы построили в Крюково дачу для главного авиаконструктора Лавочкина. И что осталось от неё сейчас Истории
Собянин утвердил проект реконструкции «Ангстрема» — снос зданий предприятия и строительство новых Новости
«Жилищник» запретил косить траву до 9 утра из-за жалоб на шум Новости
Мэр назначил нового министра образования вместо Исаака Калины Новости
Бассейн не для плавания начали строить в Менделеево. Во ВНИИФТРИ заложили фундамент нового эталонного гидроакустического комплекса Новости
Поверку счетчиков воды отменили до конца года из-за эпидемии. На самом деле нет — просто отодвинули штрафы Новости
В Андреевке узаконили одностороннее движение на Троицкой улице. Теперь по ней не объедешь пробку на въезде в Зеленоград Новости
В «Иридиуме» открывается аутлет сети брендовой одежды Offprice Новости
Профессор НИУ МИЭТ Александр Викторович Душкин: «Техническая защита информации — это наш конёк!» Партнерский материал
Автобусные маршруты от метро «Ховрино» до Солнечногорска и Клина через платную трассу М-11 согласованы. Но движение вряд ли начнётся до конца года Новости
Рабочий попал в больницу, спилив ветку, на которой сидел Новости
«Коллекционирование — это тихий и эстетичный алкоголизм: сам не заметил, как заболел хронически». Как Светлана Корнилова начала собирать открытки и не смогла остановиться Истории
Три особо охраняемые природные территории созданы в Зеленограде: комплексный заказник и два памятника природы. Что не попало под охрану Новости
Велодорожку ведущую в никуда сделали в 17-м микрорайоне. Откуда такие берутся? Новости
Погиб бывший преподаватель колледжа 50 Геннадий Шевченко. Его сбила машина, когда он ехал на велосипеде Новости
Как поездки на лифте превратились для жильцов 23 микрорайона в фильм ужасов Истории
© 1997–2020 Зеленоград.ру