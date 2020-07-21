Погиб бывший преподаватель колледжа 50 Геннадий Шевченко. Его сбила машина, когда он ехал на велосипеде 21.07.2020 ZELENOGRAD.RU

58-летний Геннадий Шевченко из Зеленограда 18 июля погиб в ДТП в Тверской области. Его велосипед сбила машина: по словам водителя, его ослепило солнце, из-за чего он не увидел мужчину.

По словам сына погибшего, о смерти отца ему сообщили перед соревнованиями: «Вечером перед стартом мне позвонили с папиного номера и сказали, что вашего отца на смерть сбила машина. Это случилось в Тверской области, когда папа ехал с рыбалки домой в деревню. Водителя ослепило солнце и он не заметил велосипедиста. Удар головой. Мгновенная смерть».

Геннадий Шевченко проработал в колледже 38 лет, преподавал ОБЖ, руководил военно- патриотическим объединением «Юные Панфиловцы». «Он преподавал, но больше он учил. Учил всех жить. И дружить. Радоваться жизни. Папа воспитывал не только меня, но и своих учеников из колледжа. Некоторых девочек называл доченьками, потому что были как родные», — написал его сын.

Бывшая ученица погибшего вспоминает, что он оказал на нее большое влияние и заботился о ней, как отец: «Он научил нас дружбе. Дружить по-настоящему! В любой ситуации. Он научил отдыхать творчески: КВН-ы, огоньки, поездки в лагерь, походы за грибами, по ягоды, на рыбалку… Он учил нас отдыхать не за столом, не просто собраться и поесть, не говоря уже про выпить. Он не просто говорил подросткам, что пить нельзя — он своей жизнью показывал пример! Он учил нас общаться и строить отношения! Учил добиваться целей! Достигать желаемое!»

Отпевание пройдет 22 июля в 9:30 на улице маршала Конева в Твери. Похороны состоятся в тот же день около 12:00 на городском кладбище в Алабушево. 

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Метки:
дтп, происшествия
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