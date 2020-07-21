Геннадий Шевченко проработал в колледже 38 лет, преподавал ОБЖ, руководил военно- патриотическим объединением «Юные Панфиловцы». «Он преподавал, но больше он учил. Учил всех жить. И дружить. Радоваться жизни. Папа воспитывал не только меня, но и своих учеников из колледжа. Некоторых девочек называл доченьками, потому что были как родные», — написал его сын.

Бывшая ученица погибшего вспоминает, что он оказал на нее большое влияние и заботился о ней, как отец: «Он научил нас дружбе. Дружить по-настоящему! В любой ситуации. Он научил отдыхать творчески: КВН-ы, огоньки, поездки в лагерь, походы за грибами, по ягоды, на рыбалку… Он учил нас отдыхать не за столом, не просто собраться и поесть, не говоря уже про выпить. Он не просто говорил подросткам, что пить нельзя — он своей жизнью показывал пример! Он учил нас общаться и строить отношения! Учил добиваться целей! Достигать желаемое!»