Вечером в среду Андрей на своём «Опеле Астре» ехал с работы домой. Около 23 часов патрульные остановили его для проверки документов в районе дома 10 на Панфиловском проспекте в 1-м микрорайоне со стороны промзоны. Внимание автоинспекторов привлекла негорящая фара, сказал «Зеленоград.ру» источник в органах. Водителя попросили выйти из автомобиля, но зачем это было нужно, источник не смог уточнить. Рядом на обочине стоял ещё один автомобиль — ВАЗ-2114 («Лада Самара»), также остановленный патрульными.

Андрей стоял рядом с машиной, когда его на высокой скорости сбила потерявшая управление «Шкода Йети» с 37-летним водителем за рулём и двумя пассажирами. От удара «Шкоду» развернуло на 180 градусов, какой-то из автомобилей отбросило на «Ладу». Андрей от полученных травм скончался на месте до прибытия «скорой». Всё произошло на глазах двух экипажей дорожно-патрульной службы.

Водитель ВАЗа не пострадал. Один из пассажиров «Йети» самостоятельно выбрался из автомобиля; водителя и второго пассажира спасатели вырезали из салона, чтобы передать медикам. Водитель через несколько часов умер в больнице, его 30-летний пассажир находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.

Момент трагического ДТП записал видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля. Его владелец поделился записью с «Зеленоград.ру». Судя по данным, «Шкода» появилась перед автомобилем с регистратором, ехавшим в этот момент со скоростью 79,5 километра в час, в 23:54:16 примерно за двести метров до места, где стояли экипажи ДПС с включёнными проблесковыми маячками и остановленные инспекторами «Опель» и «Лада». Роковое столкновение произошло через пять секунд.

Видно, что «Шкода» обгоняет этот автомобиль по правому ряду, сразу пытается перестроиться в левый ряд. Из-за манёвра её сначала мотает по мокрой после ливня дороге, а затем заносит на 90 градусов прямо в борт «Опеля». По приблизительным расчётам, скорость «Шкоды» в момент обгона и происшествия составляла выше 140 километров в час.