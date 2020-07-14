Похороны зеленоградца Андрея Сосина, сбитого лихачом на глазах полиции, прошли на Алабушевском кладбище в субботу. Рассказываем об Андрее и его семье, а также о новых подробностях ДТП, в котором до сих пор не всё ясно.
Андрею было 36 лет. Он переехал в Зеленоград шесть лет назад, жил с семьёй в 16-м микрорайоне. Работал механиком в автосервисе. По словам родственников, был добрым, трудолюбивым, мягким и отзывчивым человеком. Его жена Марина теперь осталась одна с четырёхлетним сыном на руках. После того как Андрей не появился дома, а мама из-за горя не могла отвечать маленькому сыну, Рома весь следующий день звонил восьмилетней двоюродной сестрёнке с вопросом: «Когда папа вернётся домой?»
Вечером в среду Андрей на своём «Опеле Астре» ехал с работы домой. Около 23 часов патрульные остановили его для проверки документов в районе дома 10 на Панфиловском проспекте в 1-м микрорайоне со стороны промзоны. Внимание автоинспекторов привлекла негорящая фара, сказал «Зеленоград.ру» источник в органах. Водителя попросили выйти из автомобиля, но зачем это было нужно, источник не смог уточнить. Рядом на обочине стоял ещё один автомобиль — ВАЗ-2114 («Лада Самара»), также остановленный патрульными.
Андрей стоял рядом с машиной, когда его на высокой скорости сбила потерявшая управление «Шкода Йети» с 37-летним водителем за рулём и двумя пассажирами. От удара «Шкоду» развернуло на 180 градусов, какой-то из автомобилей отбросило на «Ладу». Андрей от полученных травм скончался на месте до прибытия «скорой». Всё произошло на глазах двух экипажей дорожно-патрульной службы.
Водитель ВАЗа не пострадал. Один из пассажиров «Йети» самостоятельно выбрался из автомобиля; водителя и второго пассажира спасатели вырезали из салона, чтобы передать медикам. Водитель через несколько часов умер в больнице, его 30-летний пассажир находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.
Момент трагического ДТП записал видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля. Его владелец поделился записью с «Зеленоград.ру». Судя по данным, «Шкода» появилась перед автомобилем с регистратором, ехавшим в этот момент со скоростью 79,5 километра в час, в 23:54:16 примерно за двести метров до места, где стояли экипажи ДПС с включёнными проблесковыми маячками и остановленные инспекторами «Опель» и «Лада». Роковое столкновение произошло через пять секунд.
Видно, что «Шкода» обгоняет этот автомобиль по правому ряду, сразу пытается перестроиться в левый ряд. Из-за манёвра её сначала мотает по мокрой после ливня дороге, а затем заносит на 90 градусов прямо в борт «Опеля». По приблизительным расчётам, скорость «Шкоды» в момент обгона и происшествия составляла выше 140 километров в час.
По информации родственников Андрея, водитель «Шкоды» ранее был лишён прав и в момент ДТП был пьян. Они также рассказывают, что видеорегистратор из машины Андрея лежал на асфальте рядом — без флешки. Если её изъяли сотрудники полиции в качестве улики, то родных они об этом не предупредили. «Опель» получил незначительные повреждения, говорит родственник, то есть маловероятно, что регистратор оказался вне машины из-за удара.
«Зеленоград.ру» продолжит выяснять обстоятельства, приведшие к трагическому исходу: как его можно было избежать и будет ли продолжено следствие после смерти виновника аварии, а также другие детали, которые вызывают вопросы. В частности, для чего водителя попросили выйти из машины. По мнению родных Андрея, если бы он находился внутри, то сработали бы подушки безопасности, и он остался бы жив.