Смертельное ДТП на Панфиловском проспекте произошло на глазах автоинспекторов. Видео 10.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Стали известны новые подробности смертельного ДТП на Панфиловском проспекте ночью 8 июля в 1-м микрорайоне. Очевидец прислал «Зеленоград.ру» запись видеорегистратора с моментом дорожно-транспортного происшествия, унёсшего две жизни. Свидетель готов дать показания и предоставить видео полиции.

На видео видно, как «Шкода Йети», виляя на мокрой после ливня дороге, на высокой скорости — значительно выше 80 километров в час — обгоняет автомобиль с регистратором по правому ряду. После обгона водитель «Шкоды» пытается, не тормозя, вновь перестроиться в левый ряд, но не справляется с управлением. Машину заносит, и она врезается в стоящий на обочине «Опель Астру» на глазах экипажей дорожно-патрульной службы. В момент происшествия полицейские автомобили стояли с включенными мигалками, заметными издалека.

Перед этим автоинспекторы остановили «Опель» и попросили водителя выйти из машины, что он и сделал, оказавшись в результате на пути потерявшей управление «Шкоды», рассказал «Зеленоград.ру» его родственник. Как уточнил для издания источник в органах, патрульные остановили «Опель» из-за негорящей фары.

Андрей — так звали хозяина «Опеля» — скончался на месте до приезда «скорой». У него остались молодая жена и четырёхлетний ребёнок.

Водитель «Шкоды» несколькими часами позже умер в больнице, один из его пассажиров находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Обоих пришлось вырезать из машины, чтобы передать медикам. Ещё один пассажир смог выбраться самостоятельно до приезда экстренных служб.

Похороны Андрея состоятся в субботу, 11 июля.

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Метки:
дтп, панфиловский проспект, микрорайон 1, безопасность дорожного движения, правила дорожного движения, погиб
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