Перед этим автоинспекторы остановили «Опель» и попросили водителя выйти из машины, что он и сделал, оказавшись в результате на пути потерявшей управление «Шкоды», рассказал «Зеленоград.ру» его родственник. Как уточнил для издания источник в органах, патрульные остановили «Опель» из-за негорящей фары.



Андрей — так звали хозяина «Опеля» — скончался на месте до приезда «скорой». У него остались молодая жена и четырёхлетний ребёнок.

Водитель «Шкоды» несколькими часами позже умер в больнице, один из его пассажиров находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Обоих пришлось вырезать из машины, чтобы передать медикам. Ещё один пассажир смог выбраться самостоятельно до приезда экстренных служб.

Похороны Андрея состоятся в субботу, 11 июля.