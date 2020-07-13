Школьные стадионы и спортплощадки должны официально открыть с 13 июля 13.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Когда можно будет пользоваться спортивными площадками при школах — вопрос, который задавали зеленоградцы с тех пор, как вся со всей городской инфраструктуры снятили «коронавирусные» ограничения. Городские спортивные и детские площадки уже давно заработали, а со школьными стадионами было по-разному: одни оставались закрытыми, другие открылись, третьи были доступны неофициально — через дырки в заборах. За объяснениями «Зеленоград.ру» обратился в столичный департамент образования.

«В 16 микрорайоне до сих пор закрыты все спортивные площадки возле школы 1150 (у корпусов 1642 и 1632). Почему — большой вопрос, ведь Собянин ранее разрешил их открыть. В заборе стадиона возле 1642 уже даже дырку проделали, чтобы на стадион проходить » , — написал один из читателей «Зеленоград.ру». О закрытых стадионах сообщали и жители других районов. Были и противоположные отзывы — например, у школы 1194 в 15 микрорайоне стадион был доступен.

В департаменте образования на запрос редакции сообщили, что ограниченный доступ на территории школ отменяется только с 13 июля последним указом мэра Москвы, снимающим большинство из оставшихся ограничений, в том числе ограничение на доступ в образовательные учреждения. До этого спортивные площадки и стадионы школ должны были оставаться закрытыми (в соответствии с указом от 5 марта 2020 г. № 12-УМ в редакции указа от 8 июня 2020 г. № 69-УМ).

С понедельника школьные стадионы и спортплощадки должны открыть. Исключение составят школы, в которых проходят ЕГЭ — на время проведения экзаменов их территорию закрывают, а также школы, на территории которых проходит летом ремонт.

В обычном режиме калитки школ и школьная инфраструктура открыты для жителей с утра до вечера, в том числе летом.

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Метки:
общеобразовательная школа, коронавирус, карантин, спортивные площадки
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