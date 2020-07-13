Когда можно будет пользоваться спортивными площадками при школах — вопрос, который задавали зеленоградцы с тех пор, как вся со всей городской инфраструктуры снятили «коронавирусные» ограничения. Городские спортивные и детские площадки уже давно заработали, а со школьными стадионами было по-разному: одни оставались закрытыми, другие открылись, третьи были доступны неофициально — через дырки в заборах. За объяснениями «Зеленоград.ру» обратился в столичный департамент образования.

«В 16 микрорайоне до сих пор закрыты все спортивные площадки возле школы 1150 (у корпусов 1642 и 1632). Почему — большой вопрос, ведь Собянин ранее разрешил их открыть. В заборе стадиона возле 1642 уже даже дырку проделали, чтобы на стадион проходить » , — написал один из читателей «Зеленоград.ру». О закрытых стадионах сообщали и жители других районов. Были и противоположные отзывы — например, у школы 1194 в 15 микрорайоне стадион был доступен.