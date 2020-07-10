На прилегающей территории организована гостевая парковка, сооружены подъезды и пешеходные дорожки. Прямо у здания остановка автобуса 20 «Промкомбинат», в пятистах метрах от нового ТЦ останавливается также 16-й и 400-й автобус.

По словам жителей соседних домов, больше всего они ждут продовольственный магазин, так как отправляться за продуктами в 8-й микрорайон неудобно.