Многофункциональный торговый комплекс на кругу при съезде со старого моста (улица Заводская, 32) завершится в четвертом квартале 2020 года, сообщили в Мосгосстройнадзоре. Его строят на средства инвестора.
Сейчас ведомство проводит заключительную проверку строительства. Готовый ТЦ будет трех- и четырехэтажным зданием ступенчатой формы общей площадью около четырех тысяч кв.м. На этажах разместятся магазины, предприятия сферы обслуживания, кафе и рестораны. Для удобства посетителей предусмотрены лифты. Итоговую отделку торговых помещений будут выполнять арендаторы.
На прилегающей территории организована гостевая парковка, сооружены подъезды и пешеходные дорожки. Прямо у здания остановка автобуса 20 «Промкомбинат», в пятистах метрах от нового ТЦ останавливается также 16-й и 400-й автобус.
По словам жителей соседних домов, больше всего они ждут продовольственный магазин, так как отправляться за продуктами в 8-й микрорайон неудобно.