На регулируемых перекрестках перестанут наносить желтые полосы, оставив только белые. На них жаловались мотоциклисты: из-за двойной разметки снижается качество сцепления с асфальтом в дождливую погоду, и пешеходный переход становится опасным.

Кроме того, считают в «Центре организации дорожного движения», использование только белой разметки положительно скажется на внешнем облике города. В ведомстве полагают, что отказ от желтых полос не будет иметь негативного эффекта.

Урбанист Аркадий Гершман, рассуждая о желтой разметке, заявлял, что она необязательна: применять ее или нет, решают проектировщик и заказчик работ. «Почему жёлтый наносят вообще везде? Ответ прост и туп: чтобы не докопались. Бытовая логика подсказывает, что чем ярче переход выделен, тем лучше и безопаснее», — объясняет он.

Он перечислил проблемы, которые возникают из-за повального использования желтой краски, помимо скольжения в дождь: