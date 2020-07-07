На регулируемых перекрестках перестанут наносить желтые полосы, оставив только белые. На них жаловались мотоциклисты: из-за двойной разметки снижается качество сцепления с асфальтом в дождливую погоду, и пешеходный переход становится опасным.
Кроме того, считают в «Центре организации дорожного движения», использование только белой разметки положительно скажется на внешнем облике города. В ведомстве полагают, что отказ от желтых полос не будет иметь негативного эффекта.
Урбанист Аркадий Гершман, рассуждая о желтой разметке, заявлял, что она необязательна: применять ее или нет, решают проектировщик и заказчик работ. «Почему жёлтый наносят вообще везде? Ответ прост и туп: чтобы не докопались. Бытовая логика подсказывает, что чем ярче переход выделен, тем лучше и безопаснее», — объясняет он.
Он перечислил проблемы, которые возникают из-за повального использования желтой краски, помимо скольжения в дождь:
- внимание водителей акцентируется не на подходах к переходу, где может выйти человек, а на саму зебру;
- массовое применение усыпляет внимание к ярким пятнам жёлтого, разметка перестаёт выполнять функцию привлечения внимания;
- это удваивает стоимость разметки переходов, у города не остаётся денег на что-то действительно важное.
Гершман, помню, появлялся здесь, но как-то неубедительно. Например, помню его пост как бы о Зеленограде, а по сути - об инфраструктуре небольшой части, покрутился в окрестностях станции, увидел страшные дома 9-10 микрорайонов на Панфиловском проспекте, пафосно порассуждал о системе нумерации корпусов (какая она плохая), и вроде всё.