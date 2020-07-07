1
На перекрестках со светофорами уберут желтые полосы на «зебрах» 07.07.2020 ZELENOGRAD.RU

На регулируемых перекрестках перестанут наносить желтые полосы, оставив только белые. На них жаловались мотоциклисты: из-за двойной разметки снижается качество сцепления с асфальтом в дождливую погоду, и пешеходный переход становится опасным.

Кроме того, считают в «Центре организации дорожного движения», использование только белой разметки положительно скажется на внешнем облике города. В ведомстве полагают, что отказ от желтых полос не будет иметь негативного эффекта.

Урбанист Аркадий Гершман, рассуждая о желтой разметке, заявлял, что она необязательна: применять ее или нет, решают проектировщик и заказчик работ. «Почему жёлтый наносят вообще везде? Ответ прост и туп: чтобы не докопались. Бытовая логика подсказывает, что чем ярче переход выделен, тем лучше и безопаснее», — объясняет он.

Он перечислил проблемы, которые возникают из-за повального использования желтой краски, помимо скольжения в дождь:

  • внимание водителей акцентируется не на подходах к переходу, где может выйти человек, а на саму зебру;
  • массовое применение усыпляет внимание к ярким пятнам жёлтого, разметка перестаёт выполнять функцию привлечения внимания;
  • это удваивает стоимость разметки переходов, у города не остаётся денег на что-то действительно важное.

Читайте также
В Савелкинском проезде сделали новый пешеходный переход
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Нужны ли на перекрестках желтые полосы?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 44 человека
 Реклама
Реклама
Обсуждение
A T
Вчера, 19:15
Да, наверное, если некоторый цвет - сигнальный, то и применять его нужно чётко по необходимости, а не везде и сразу. И эта тема с выделением пешехода на переходе тоже, скорее, правильная.
Гершман, помню, появлялся здесь, но как-то неубедительно. Например, помню его пост как бы о Зеленограде, а по сути - об инфраструктуре небольшой части, покрутился в окрестностях станции, увидел страшные дома 9-10 микрорайонов на Панфиловском проспекте, пафосно порассуждал о системе нумерации корпусов (какая она плохая), и вроде всё.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Поваленные деревья и помятые машины по всему городу: последствия грозы 7 июля Истории
На стадионе «Ангстрем» с 23 июля разрешили проводить футбольные матчи Новости
На перекрестках со светофорами уберут желтые полосы на «зебрах» Новости
«Ашан» дает скидки во всех магазинах сети: семь процентов для пенсионеров, многодетных, инвалидов и малоимущих Новости
Избитый в 5 микрорайоне таксист скончался в больнице Новости
Парковку на въезде в 6-й микрорайон решили запретить Новости
Возле отделов и зданий полиции решили запретить парковку Новости
Два зеленоградских фитнес-клуба не открылись после карантина Новости
На городском пляже у трех человек украли вещи и документы Новости
«Совет отцов» Зеленограда проверили опасные места в 17-м микрорайоне: стройка школы, торчащая арматура и открытые люки Новости
Аварию на дамбе городского пруда частично устранили Новости
В лесу Зеленограда нашли тело мужчины в крови Новости
Определены самые опасные места на зеленоградских дорогах. Что собираются делать для большей безопасности Новости
Возобновляется после карантина капитальный ремонт жилых домов. Часть работ перенесли на следующий год Новости
«Леруа Мерлен» эвакуировали из-за оставленной сумки Новости
Проект реконструкции торгового центра в 1 микрорайоне заморожен Новости
Почтовые отделения перешли на семидневный режим работы Новости
Сеть эко-бутиков ремесленных продуктов «Афанасий» — что внутри? Партнерский материал
На платной трассе М-11 увеличат скоростной лимит до 150 км/ч Новости
Лабораторно-промышленные корпуса на площадке «Алабушево» ОЭЗ начинают сдавать в аренду. Кого ждут в арендаторы и на каких условиях Истории
© 1997–2020 Зеленоград.ру