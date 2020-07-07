Социальная скидка в 7% доступна во всех магазинах страны с 1 июля бессрочно. Она работает по будням с открытия магазина до 12:00.

Скидка действует на все товары, кроме алкоголя, сигарет и подарочных карт. Также предложение не распространяется на товары по промо-акциям. Подробные правила можно прочитать здесь.

Скидка предоставляется пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, а также малоимущим гражданам. На кассе нужно будет предъявить документ, подтверждающий статус льготника.

Помощь компании ввели, так как хотели поддержать покупателей «в это непростое время».