«Лента» запустила доставку заказов по Зеленограду
Социальная скидка в 7% доступна во всех магазинах страны с 1 июля бессрочно. Она работает по будням с открытия магазина до 12:00.
Скидка действует на все товары, кроме алкоголя, сигарет и подарочных карт. Также предложение не распространяется на товары по промо-акциям. Подробные правила можно прочитать здесь.
Скидка предоставляется пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, а также малоимущим гражданам. На кассе нужно будет предъявить документ, подтверждающий статус льготника.
Помощь компании ввели, так как хотели поддержать покупателей «в это непростое время».
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