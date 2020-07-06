На дамбе городского пруда остановили течь в трубе. На ней установили хомут и продолжают «работы по устранению повреждения». Что это за работы, «Мосводосток» (балансосодержатель сооружения) не уточнил.

Об аварии читатель «Зеленоград.ру» сообщил в редакцию ещё 21 июня — струя воды под напором била вверх из щели в донной плите. Сразу передали информацию в префектуру и отправили запрос в «Мосводосток».

Специалисты ведомства обследовали дамбу на предмет выявления дефектов и протечек 23 июня и обнаружили повреждение в трубе, предназначенной для спуска воды из пруда (трубопровод донного водовыпуска). Причину прорыва пока не установили, следует из ответа «Мосводостока» на наш запрос.



