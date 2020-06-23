«Это дамба на Большом городском пруду, и кажется, там есть проблема: из-под бетона бьёт струя воды — как бы не прорвало», — сообщил читатель «Зеленоград.ру».
Редакция передала информацию о происшествии в префектуру и «Мосводосток», на балансе которого находится объект. Во вторник, 23 июня, специалисты «Мосводостока» обследовали течь и обещали рассказать о результатах в ближайшие дни.
«Зеленоград.ру» будет следить за ситуацией — в организацию отправили соответствующий запрос.
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